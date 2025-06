Conflito entre Israel e Irã continua e repercute no mundo

As agressões bélicas promovidas por Israel e Irã geraram neste sábado (14) declarações e posicionamentos de países que têm relações com as duas nações. Iraque, Líbano e Rússia se manifestaram após os ataques que começaram na sexta-feira.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado que o exército israelense atacaria "todos os locais do regime" no Irã, acrescentando que os ataques representaram um "golpe real no programa nuclear da República Islâmica".

"Muito em breve vocês verão aeronaves israelenses (...) nos céus de Teerã. Atacaremos todos os locais e alvos do regime do aiatola", declarou Netanyahu, referindo-se ao aiatola Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica. "Desferimos um golpe real no programa nuclear deles", acrescentou o líder israelense, que garantiu ter o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Alegando ter informações de inteligência com provas de que Teerã se aproxima de possuir uma bomba atômica, Israel lançou uma grande operação contra o Irã atingindo mais de 200 instalações militares e nucleares. Os militares afirmaram ter matado mais de 20 comandantes nos altos escalões das forças de segurança iranianas.

O representante do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, relatou pelo menos 78 mortos e mais de 320 feridos, sendo que a grande maioria é de civis.

Neste sábado, um ataque de drones israelenses matou o chefe de polícia de uma cidade no oeste do Irã e um policial. A agência de notícias ISNA afirmou que "o chefe de polícia, Major Habibollah Akbarian, e o policial Amir-Hossein Seifi foram assassinados em um ataque de drone em Assadabad". A cidade onde os dois foram mortos está localizada a 310 quilômetros a oeste de Teerã.

De acordo com uma agência de notícias iraniana, outro ataque de drones israelenses atingiu uma refinaria estratégica no sul do Irã, causando uma grande explosão.

Posicionamentos

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ao líder do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que Moscou condenou o uso da força por Israel contra o Irã. Lavrov também disse que a Rússia está pronta para contribuir para a redução da tensão no Oriente Médio e pretende continuar trabalhando para resolver as questões em torno do programa nuclear iraniano.

Já o Ministro Abbas Araqchi disse que continuar a negociação nuclear com os Estados Unidos é injustificável enquanto persistirem os ataques israelenses contra o Irã.

Os Estados Unidos esperam continuar as negociações com o Irã. "Ainda esperamos ter novas conversas", disse uma autoridade americana à AFP, falando sob condição de anonimato. Uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear de Teerã estava marcada para domingo, em Omã.

Oriente Médio em alerta

A agência de notícias oficial IRNA informou que o espaço aéreo iraniano está fechado até novo aviso. Em Israel, o principal aeroporto internacional, o Ben Gurion, perto de Tel Aviv, também está fechado.

No Líbano, o Ministro de Obras Públicas e Transportes, Fayez Rasamny, disse que "o país se esforçará para manter o espaço aéreo aberto". A declaração do Ministro libanês foi de encontro à afirmação de autoridades libanesas, que teriam dito que o espaço aéreo seria fechado devido ao conflito entre Irã e Israel. "O aeroporto permanecerá aberto, a menos que algo aconteça fora do nosso controle", disse Rasamny durante uma visita ao Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute.

De acordo com a agência de notícias iraniana Mehr, o Irã alertou que atacará alvos na região pertencentes a qualquer país que colabore com Israel.

Porém, neste sábado, o Iraque comunicou aos governos do Irã e dos Estados Unidos que se manterá afastado deste conflito. Com estreitos laços políticos, econômicos e culturais com o Irã, o Iraque também mantém uma parceria estratégica com os Estados Unidos.

Um funcionário do alto escalão da segurança iraquiana confidenciou à AFP que Bagdá pediu à Teerã que evitasse atacar os interesses americanos no seu território. "Sim, o pedido foi feito e prometeram atender esta solicitação. O Irã foi compreensivo com o pedido do Iraque", disse a autoridade que optou pelo anonimato.

Antes das agressões de Israel, Teerã ameaçou atacar bases militares americanas no Oriente Médio se as negociações com Washington sobre o programa nuclear fracassassem.

(Com AFP)