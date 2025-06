Comunidade indiana no Reino Unido faz vigília em homenagem a vítimas do acidente da Air India

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - Dezenas de membros da comunidade indiana do Reino Unido se reuniram neste sábado em um templo hindu em Londres para uma vigília em homenagem às vítimas do acidente da Air India desta semana, muitas das quais tinham conexões pessoais com o templo.

Líderes das comunidades hindu, sikh, jainista, muçulmana, parsi, zoroastriana e outras ofereceram suas orações, enquanto os presentes, de mãos cruzadas, entoavam cânticos.

Um representante do rei britânico Charles leu uma mensagem em nome dele e ofereceu orações cristãs.

Rajrajeshwar Guruji, líder do templo hindu Siddhashram, em Harrow, comparou a dor daqueles que perderam familiares no voo com destino a Londres à espera por um ente querido que nunca retornará de uma viagem interminável.

"Eles estão apenas esperando e esperando, agora eles não voltarão mais", disse ele em uma entrevista.

Guruji, que vem do Estado de Gujarat, onde o avião caiu, disse que o templo ajudou os membros da família no Reino Unido a obter informações sobre seus entes queridos.

"Alguns dos membros ... Falei com eles e... eles não têm palavras", disse ele. "Eles estão em choque."

O Reino Unido tem uma das maiores comunidades indianas fora da Índia, com quase 1,69 milhão de pessoas -- ou 3,1% da população -- que se identificam como etnicamente indianas.

(Reportagem de Muvija M, Vitalii Yalahuzian e Isabel Infantes)