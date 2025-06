Com a 'maldição de Kane' quebrada, Bayern chega mais confiante à Copa de Clubes

Harry Kane era atormentado pela maldição de não ter conquistado nenhum título na carreira, apesar de ser uma das maiores estrelas dos últimos anos. Ele tirou esse peso das costas ao vencer a Bundesliga nesta temporada, e seu time, o Bayern de Munique, chega à Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos com mais confiança.

Kane teve que esperar até os 31 anos para levantar um troféu, algo que não conseguiu durante sua passagem pelo Tottenham, pela seleção inglesa e nem em sua primeira temporada (2023-2024) com a camisa do time bávaro.

A reconquista do título da Bundesliga alemã permitiu que o Bayern recuperasse a confiança perdida. Um título do Mundial proporcionaria um impulso financeiro e de prestígio muito benéfico para um time ansioso para se consolidar entre os gigantes.

A entrada na competição a princípio parece fácil para o gigante bávaro, com uma partida no domingo contra o Auckland City, em Cincinnati, antes de completar seu grupo contra o Boca Juniors, em Miami, e o Benfica, em Charlotte.

- "Um dos favoritos" -

O torneio será especial para um dos ícones do Bayern, Thomas Müller, que deixará o clube ao final do torneio. Segundo a imprensa, Kingsley Coman também estaria vivendo sua despedida.

Na defesa, Vincent Kompany tem dúvidas significativas, com Eric Dier já fora do elenco e três dúvidas - Kim Min-jae, Dayot Upamecano e Hiroki Ito - após sofrerem lesões graves nesta temporada.

Jonathan Tah e Tom Bischof chegaram para preencher os espaços.

Mas as chances do time de Munique na competição dependerão em grande parte da inspiração de Harry Kane, seu astro ofensivo, que marcou gols em ambas as partidas da Inglaterra na recente janela internacional, um na vitória apertada sobre Andorra (1 a 0) nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e outro na inesperada derrota em casa por 3 a 1 para o Senegal em um amistoso.

Depois de virar a página de sua passagem pela Inglaterra, Kane agora está de olho na Copa de Clubes.

"Somos definitivamente um dos favoritos. Acho que mostramos que tipo de time somos nesta temporada", disse Kane ao jornal alemão TZ na quarta-feira.

"Se tivermos um bom dia, podemos vencer qualquer adversário do mundo", afirmou o astro.

Kane garantiu que ele e seus companheiros do Bayern levam "o torneio muito a sério" e se "prepararam bem", apesar de acontecer no final de uma temporada exigente.

"É um novo formato, com as melhores equipes do mundo competindo. Estou feliz por fazer parte disso. É uma oportunidade empolgante", disse ele.

- "Preparados para o combate" -

Para Müller, o torneio não é apenas uma despedida, mas também pode permitir que ele se torne o jogador alemão de maior sucesso.

Ele atualmente empata com o aposentado Toni Kroos em 34 troféus. Se Müller vencer o que seria seu terceiro Mundial de Clubes, ele ultrapassará o ex-jogador do Real Madrid.

Müller, agora com 35 anos, venceu o Mundial de Clubes em 2014 e 2021, na versão reduzida do torneio, com sete equipes participantes.

"Claro que queremos vencer. Estamos prontos para o combate. Pelo título. Força, Bayern!", disse Müller em um vídeo postado pelo gigante da Baviera nas redes sociais antes de viajar para os Estados Unidos.

