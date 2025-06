Camboja e Tailândia avançam em entendimento sobre fronteira

As negociações entre os governos da Tailândia e do Camboja tiveram avanços neste sábado (14) sobre a antiga disputa de fronteira. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Nikorndej Balankura, revelou que houve "progresso e entendimento mútuo" neste início das negociações. As reuniões que podem selar a paz na região acontecem em Phnom Penh, capital do Camboja.

Em entrevista coletiva, Nikorndej Balankura afirmou que as negociações continuarão no domingo. "O diálogo diplomático continua sendo o caminho mais eficaz", garantiu.

O assessor do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Prasas Prasasvinitchai, liderou a delegação tailandesa durante a reunião deste sábado, juntamente com a delegação de Phnom Penh, liderada pelo Ministro de Assuntos de Fronteira do Camboja, Lam Chea.

As reuniões foram agendadas depois que um soldado Khmer foi morto em 28 de maio durante troca de tiros em um local conhecido como "Triângulo Esmeralda", que é uma área da fronteira compartilhada por Camboja, Tailândia e Laos.

Os exércitos tailandês e cambojano concordaram em aliviar as tensões no dia seguinte, mas a capital Phnom Penh decidiu manter suas tropas na área, apesar de Bangkok ter exigido a retirada.

Desentendimentos

Em 7 de junho, o exército tailandês assumiu o controle de "abertura e fechamento" de todas as passagens da fronteira com o Camboja, alegando uma "ameaça à soberania e à segurança da Tailândia".

O Ministério da Informação do Camboja anunciou na noite da última quinta-feira que suspenderia a transmissão de séries e filmes produzidos por seu vizinho em "todos os canais de televisão".

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, também pediu às "empresas de fibra óptica e operadoras de internet" que não obtivessem sinal e tecnologia de banda da Tailândia, conforme mensagem escrita no Facebook na noite da mesma quinta-feira.

Camboja e Tailândia há muito tempo divergem sobre a demarcação de suas fronteiras de mais de 800 quilômetros, amplamente definida por acordos firmados durante a ocupação francesa da Indochina.

Histórico de conflitos pela reivindicação do Patrimônio Mundial da Unesco

Em 2011, confrontos em torno do templo Preah Vihear, Patrimônio Mundial da Unesco reivindicado por ambos os países, deixaram pelo menos 28 mortos e dezenas de milhares de desabrigados. Dois anos depois, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) concedeu ao Camboja a soberania sobre uma área de 4,6 quilômetros quadrados abaixo do templo.

Hun Manet indicou, no início deste mês, que o Camboja apresentaria uma queixa à CIJ sobre quatro áreas em disputa, incluindo aquela onde o soldado foi morto.

(Com AFP)