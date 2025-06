Bienal do Livro tem ingressos esgotados no 2º dia da festa literária

A Bienal do Livro Rio 2025 informa que os ingressos para este sábado (14) já estão esgotados. A organização orienta o público adquirir, com antecedência, as entradas para os próximos dias do evento. Eles estão disponíveis pelo site www.bienaldolivro.com.br. Os tíquetes custam R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia).

Na abertura dos portões neste sábado (14), filas enormes se formaram para acesso aos pavilhões da Bienal.no Riocentro, em Jacarepaguá ,na zona oeste da capital fluminense..

O painel Curto-Circuito abriu os trabalhos no Palco Apoteose com o youtuber Iberê Thenório, do canal Manual do Mundo, que falou sobre "como a curiosidade move o mundo"!.

Agora à tarde, a atração é a autora best-seller Lynn Painter, fenômeno do TikTok com romances voltados ao público jovem adulto. Ela participa de uma conversa sobre seus livros ? como Melhor do que nos filmes e Apostando no Amor ? e os bastidores da escrita.

Ainda hoje, no Espaço Biblioteca Fantástica, Lilac, Musgo, Caco, Bria e Capitão Lume saltam das páginas dos livros e ganham vida diante dos olhos do público.

Às 18h, no Café Literário Pólen, com o tema "Festa", estará em debate o processo de formação do Brasi por uma lógica colonial ancorada na ideia da aniquilação de saberes, espiritualidades, filosofias, ritos e tecnologias não brancas. Com mediação do escritor e historiador Luiz Antonio Simas, participam dos debates, o escritor Raphael Vidal, a porta-bandeira da Beija Flor, Selminha Sorriso; e o professor e escritor Maurício Barros de Castro.

A Bienal do Livro vai até 22 de junho, com uma programação que mistura ciência, literatura jovem, saúde mental, romance e muito debate.