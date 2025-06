Atração de potências mostra tensão Irã x Israel crescendo, diz professora

As manifestações de Estados Unidos, Reino Unido e França, grandes potências mundiais, só indicam um crescimento na tensão entre Israel e Irã, analisou Ana Carolina Marzon, professora de Relações Internacionais, em comentário ao UOL News de hoje.

Não é surpresa ver Estados Unidos se posicionando ao lado de Israel. Os Estados Unidos é um aliado histórico de Israel, assim como Rússia e China são aliadas históricas do Irã. Então esses posicionamentos seguem bem a linha do que nós já esperávamos, porém a atração dessas potências para esse conflito, mesmo que indiretamente, já nos indica uma possível escalada da situação, o que é bastante complicado.

A região do Oriente Médio é uma região de alto interesse, é uma região muito conflituosa, então essas potências, Estados Unidos, Rússia, China, são países que historicamente se envolvem diretamente com as questões regionais e já esperávamos que se manifestassem de uma forma ou de outra sobre o avanço desse problema entre Israel e Irã.

Ana Carolina Marzon

O Irã alertou os Estados Unidos, o Reino Unido e a França que suas bases militares serão alvos caso tentem bloquear sua retaliação contra Israel, que atacou infraestruturas nucleares iranianas e matou dois líderes da cúpula militar do país.

Donald Trump, presidente dos EUA, já afirmou que ajudaria a defender Israel. Ele admitiu que "sabia de tudo" sobre o ataque israelense e ofereceu apoio à decisão de lançar uma série de ofensivas devastadoras ao Irã, demonstrando disposição para adotar o uso da força militar para impedir o programa nuclear de Teerã. O republicano chamou ainda de "excelente" o desempenho dos militares israelenses.

A professora Ana Carolina destacou que, ao mesmo tempo em que o Irã parecia querer apaziguar o conflito com Israel, ao levar a questão ao Conselho de Segurança da ONU, seguia promovendo ataques militares contra o país vizinho.

Nós vimos duas linhas seguidas pelo Irã. Ao mesmo momento em que o Ayatollah Khamenei afirmou que Israel pagaria um preço altíssimo pelas suas atitudes, o Irã levou a questão para o Conselho de Segurança da ONU, que poderia indicar uma desescalada do conflito.

Mas nós vimos que ao mesmo tempo em que ele tenta levar para a legalidade das organizações multilaterais, ele promove ataques. O Ayatollah Khamenei faz uma série de afirmações duras em relação a Israel e agora envolvendo o Irã, o próprio Irã se manifestou em relação a Israel, ou seja, falando sobre Israel, Estados Unidos, que sofreriam pressões, sofreriam ataques se interviessem na questão.

Ele inclusive se manifestou em relação à França, ao Reino Unido, falando que caso eles interviessem ajudando Israel, as suas bases militares locais também sofreriam ataques. Então nós já percebemos o início de escalada das tensões regionalmente falando.

Ana Carolina Marzon

