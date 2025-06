Ataque israelense causou danos leves ao Ministério da Defesa em Teerã

A agência de notícias iraniana Tasnim informou neste domingo (15, data local) que um ataque israelense teve como alvo a sede do Ministério da Defesa do país em Teerã e causou danos leves a um de seus edifícios.

Em "um ataque contra Teerã nesta noite por parte da força aérea do regime sionista, a sede do Ministério da Defesa foi o alvo. Um dos edifícios (...) sofreu danos leves", disse a agência. Essa pasta do governo iraniano não fez comentários.

© Agence France-Presse