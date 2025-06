Amor e violência doméstica: romance de irlandesa acende alerta sobre abusos

Quem lê romances escritos por autoras internacionais está acostumado com cenários norte-americanos. Com Chloe Walsh, é diferente. Em "Binding 13" (Bloom Brasil), a escritora irlandesa nos transporta para sua cidade natal, Cork, onde acompanhamos uma história de amor marcada por nuances dolorosas que, infelizmente, se repetem em muitos lares ao redor do mundo: a violência doméstica.

Segundo ela, escrever foi a forma que encontrou para curar seus próprios traumas, sem precisar causar mais dor a si mesma — a autoflagelação. "É a minha própria história de sobrevivência, uma que espero que ajude outras pessoas a enfrentarem seus traumas. Escrevi com a intenção de chamar a atenção para o que acontece a portas fechadas em, infelizmente, muitos lares ao redor do mundo", declara em seu site oficial.

Sobre o que é a história

Shannon Lynch vive com os três irmãos em um ambiente completamente disfuncional: tanto o pai quanto a mãe enfrentam problemas com o alcoolismo, e o pai é violento com todos da casa. Ela já está acostumada a ser espancada — ou a ver a mãe e os irmãos passarem por isso.

Ao mudar de escola, Shannon conhece Johnny Kavanagh, um popular astro de rúgbi, sempre cercado de amigos e no centro das atenções — algo que ela jamais desejou para si. Por trás da imagem confiante, Johnny também carrega suas dores e tenta superá-las sem que ninguém perceba.

Um acidente no primeiro dia de aula acaba aproximando os dois, que vêm de realidades tão distintas. Shannon tem medo até da própria sombra, não fala sobre o que acontece em casa e vive tentando se esconder. Johnny, por sua vez, tenta entender sua situação e buscar uma forma de ajudá-la, assim como aos irmãos.

Mas será que isso vai funcionar?

Por que gostei

Estamos falando de uma história de amor — é importante lembrar disso. Mas também há um peso de realidade nas páginas de Chloe. Não é um mundo perfeito. Ela nos faz refletir que nunca sabemos o que realmente acontece entre quatro paredes.

Para mim, esse é o tipo ideal de narrativa. Traz o romance, mas também expõe as dores da realidade, fazendo o leitor sofrer, chorar e torcer para que os personagens encontrem seus caminhos. É uma história que, além de emocionar, desperta consciência social.

Quem deve gostar da história

Se você gosta de livros longos, essa é a sua chance. O primeiro volume da série (são cinco no total, sendo dois dedicados à história de Shannon e Johnny) tem mais de 700 páginas. Como costumo ler rápido, adoro quando o livro é assim — o que me permite aproveitar mais a jornada.

Também é uma ótima pedida para quem gosta de se emocionar. Pode separar o lencinho e se acomodar no sofá. Mergulhar em Cork vai tocar o seu coração.

