Vídeos com IA tentam convencer sobre falsas paralisações de caminhoneiros

Conteúdo publicado no TikTok sugere paralisações em apoio a Bolsonaro, mas não há qualquer confirmação de mobilizações reais. A investigação do Comprova mostrou que as cenas foram geradas por inteligência artificial.

Uma sequência de vídeos publicada no TikTok tenta convencer os usuários da rede de que há em curso uma paralisação em massa de caminhoneiros, motoboys e profissionais do agronegócio em todo o Brasil e conclama a população a se juntar a um movimento em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, os vídeos são falsos e foram gerados por inteligência artificial (IA) para simular manifestações que nunca ocorreram. Não há qualquer registro ou confirmação de uma mobilização nacional de tais categorias com a finalidade alegada pelas publicações.

A análise dos vídeos, publicados a partir de 4 de junho, evidencia o uso da ferramenta Veo 3, do Google, que gera vídeos com auxílio de inteligência artificial. Em todas as imagens, é possível identificar a inscrição Veo no canto inferior direito. A curta duração dos clipes, limitada a oito segundos, é também consistente com as capacidades atuais de muitas ferramentas de IA para criação de vídeo. Um sinal evidente de que o vídeo foi gerado por IA surge aos 46 segundos, quando uma das pessoas, ao invés de caminhar, desliza pela estrada de uma forma que não é natural.

Além disso, uma análise das imagens feita com o SynthID, ferramenta do próprio Google que detecta imagens criadas com IA, confirma que os vídeos são sintéticos.

As imagens fabricadas digitalmente mostram cenários de estradas com tratores e caminhões estacionados e filas de motociclistas para conferir uma falsa aparência de veracidade às supostas manifestações.

A narrativa dos vídeos é repetitiva e segue um roteiro de desinformação. Um homem não identificado, usando um boné com a bandeira do Brasil, pede por "um país sem corrupção" e faz ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em nenhuma das publicações o perfil apresenta fontes, provas de adesão ou qualquer evidência concreta da suposta paralisação.

Uma busca por notícias na imprensa profissional sobre greves ou paralisações de caminhoneiros, motoboys ou do agronegócio em apoio a Bolsonaro não retorna qualquer resultado que confirme a mobilização.

No dia 9 de junho, o jornal O Tempo, de Belo Horizonte, noticiou uma greve de transportadores de combustíveis em Minas Gerais. Contudo, as reivindicações deste grupo eram de natureza trabalhista e direcionadas à empresa contratante, não havendo qualquer relação com pautas políticas ou apoio a Bolsonaro.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil responsável pela publicação dos vídeos não apresenta nenhuma informação pessoal sobre quem o administra. Não há nome, e-mail, localização ou dados de contato. O Comprova tentou contato com o autor do conteúdo por meio de mensagem direta pelo TikTok, mas até a publicação desta checagem não obteve resposta.

Aparentemente a página foi criada com o objetivo de divulgar esse tipo de conteúdo. Eles seguem a mesma linha visual e narrativa, o que pode indicar uma ação coordenada. A defesa explícita de Bolsonaro e os ataques ao sistema judiciário e a Lula sugerem que as publicações possuem motivação política alinhada ao bolsonarismo.

Até o dia 11 de junho, o perfil acumulava 13,3 mil seguidores e 98,8 mil curtidas. Os vídeos obtiveram 925 mil visualizações somadas.

Por que as pessoas podem ter acreditado

Os vídeos são construídos para simular uma realidade convincente, usando IA para criar cenários que imitam manifestações verdadeiras, utilizando elementos visuais para passar credibilidade: veículos em movimento na estrada, pessoas em motos e até símbolos patrióticos como bonés e flâmulas com a estampa da bandeira do Brasil. Além disso, a capacidade recente de criação de imagens hiper-realistas por IAs ainda não é de pleno conhecimento público e pode levar as pessoas a acreditarem em vídeos sintéticos.

Outro elemento usado para tentar dar confiabilidade às publicações é uma suposta entrevista concedida à repórter de uma TV ainda que não identificada.

Há também um apelo emocional pois o conteúdo é alarmista ao mostrar um cenário de crise e urgência, elementos que colaboram para que o público se sinta compelido a compartilhar e apoiar a causa. O uso de datas próximas e chamadas diretas como "vamos para Brasília" também ajuda a criar uma sensação de mobilização real.

Fontes que consultamos: O Comprova analisou o contexto dos vídeos compartilhados no perfil e identificou a logo da Veo 3, modelo de geração de vídeo por inteligência artificial mais recente do Google, no canto inferior direito dos vídeos. O conteúdo foi analisado com auxílio do SynthID Detector, ferramenta criada pelo próprio Google para detectar conteúdos gerados por IA. Buscamos também por informações publicadas em veículos de imprensa sobre manifestações e paralisações recentes no país.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já verificou um vídeo usa IA para simular crítica do papa a Lula no Jornal Nacional e conteúdos virais de escultura de areia de Bolsonaro foram gerados com IA. Também explicamos que ferramentas de IA podem falhar em checagens e buscas.

Este conteúdo foi investigado por Correio de Carajás. A investigação foi verificada por, Folha de São Paulo, NSC Comunicação e Jornal do Commercio. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 12 de maio de 2025.