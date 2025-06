Vídeo mostra mulher adulta sendo detida por polícia nos EUA, e não criança

Do UOL, no Rio

É falso que vídeo viral mostre uma criança sendo detida e algemada nos Estados Unidos.

A gravação mostra, na verdade, uma mulher de 27 anos que foi abordada por andar no meio trânsito em abril no condado de Clark, em Washington (EUA). Depois de ter a identidade verificada, ela foi liberada pelos policiais.

O que diz o post

Um vídeo que mostra uma pessoa de costas sendo detida é compartilhado com legenda que afirma que seria uma criança sendo presa pela polícia americana.

Por que é falso

Polícia desmentiu alegação. No vídeo é possível identificar na viatura as palavras "Clark" e "Sheriff" em inglês. Em uma busca no Google (aqui) por referência sobre a situação com os termos "clark sheriff" e "children arrested" (criança presa, em inglês), foi possível localizar publicações nas redes sociais da polícia do condado de Clark desmentindo as alegações de uma criança foi detida.

Abordada por andar no meio do trânsito. O caso aconteceu no dia 1° de abril. Segundo a polícia americana, um agente abordou a pessoa porque ela estava andando em um cruzamento movimentado, e pensou se tratar de uma criança, por sua baixa estatura, que pudesse ser atropelada. Ela forneceu um nome para o qual não foi encontrado registro, mas foi identificada posteriormente como uma mulher de 27 anos.

Mulher foi liberada. De acordo com a polícia, ela não foi presa. A mulher foi detida brevemente enquanto sua identidade era confirmada, recebeu uma advertência verbal por andar no meio do trânsito e foi liberada em seguida. A identidade dela não foi revelada.

Detalhe de imagem divulgada pela polícia coincide com a roupa usada pela mulher no vídeo viral.

Imagem divulgada pela polícia mostra que a pessoa está com o mesmo casaco e mesma bota do vídeo viral Imagem: Reprodução/Instagram/Clark County (WA) Sheriff's Office

Vídeo no Youtube mostra rosto da mulher. Um vídeo mais longo, de 11 minutos, que mostra o momento da abordagem, da verificação da identidade e a liberação da mulher está disponível no Youtube desde o dia 2 de abril. Na descrição, uma pessoa não identificada diz que viu a mulher sendo interrogada, correu até o local, acompanhou e gravou a cena. A partir do minuto 8:35, a mulher sai da viatura e é possível ver pelo rosto que se trata de uma pessoa adulta (confira aqui e abaixo).

Protestos contra política de deportações de Trump. O vídeo tem sido compartilhado de forma enganosa no contexto das manifestações que acontecem em diversas cidades dos Estados Unidos contra a política de deportações em massa do governo Trump. No site da ICE, polícia de imigração do país, há uma página que diz que a instituição não detém crianças desacompanhadas, "exceto em raras ocasiões" (leia aqui, em inglês).

Tratamento a crianças migrantes. No entanto, centenas de crianças imigrantes estão sendo separadas de suas famílias e colocadas sob custódia do governo, como noticiou a CNN Brasil e o jornal O Globo (aqui e aqui). Crianças também estão sendo postas diante dos tribunais de imigração sem advogados, como mostra matéria de abril da BBC News Mundo (aqui).

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

