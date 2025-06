Verstappen é o mais rápido na 1ª sessão de treinos livres do GP do Canadá de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, realizada nesta sexta-feira (13), no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Verstappen, atual tetracampeão mundial, superou por 39 e 82 milésimos os dois carros da Williams, do tailandês Alexander Albon (2º) e do espanhol Carlos Sainz (3º).

O britânico George Russell (Mercedes) marcou o quarto melhor tempo, à frente de seu compatriota e ex-companheiro de equipe Lewis Hamilton (Ferrari), enquanto o novato francês Isack Hadjar, que corre pela primeira vez no mítico traçado canadense, foi o sexto.

Completaram o Top 10 o britânico Lando Norris (McLaren), o neo-zelandês Liam Lawson (Racing Bulls), o francês Pierre Gasly (Alpine) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 16º.

A McLaren, que lidera o campeonato de construtores, pareceu esconder o jogo nesta primeira sessão do fim de semana.

O australiano Oscar Piastri, líder do campeonato de pilotos, foi apenas o 14º, a um segundo de Verstappen, apesar da instalação de uma nova asa dianteira em seu carro.

A sessão, realizada sob a fria temperatura de 16º C, foi marcada pelo acidente de Charles Leclerc, que provocou uma bandeira vermelha e e uma interrupção de cerca de dez minutos.

O monegasco saiu da pista na curva 3 e bateu no muro, causando vários danos à sua Ferrari, especialmente à suspensão.

Os mecânicos da escuderia italiana terão muito trabalho pela frente para reparar o carro a tempo da segunda sessão de treinos livres, prevista para as 18h00 (horário de Brasília).

-- Primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:13.193 (28 vueltas)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:13.232 (28)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:13.275 (31)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.535 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:13.620 (30)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.631 (31)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:13.651 (30)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.737 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:13.817 (29)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:13.885 ( 9)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:13.927 (27)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:13.972 (25)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:14.002 (30)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:14.198 (28)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:14.203 (25)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:14.324 (30)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:14.520 (30)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:14.605 (23)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:14.645 (29)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:14.821 (28)

./bds/nb/fbx/gbv/cl/cb

© Agence France-Presse