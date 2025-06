USDA mantém estimativas de produção para soja e milho em 2025/26 nos EUA

São Paulo, 13 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve suas estimativas para a produção de soja e milho no país em 2025/26. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, publicado na quinta-feira, 12, à tarde, a agência estimou a safra de soja em 4,340 bilhões (118,13 milhões de toneladas), sem variação ante o mês anterior. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um número levemente menor, de 4,338 bilhões de bushels (118,07 milhões de toneladas).Para o milho, o USDA manteve a projeção de colheita em 15,820 bilhões de bushels (401,83 milhões de toneladas). Analistas esperavam uma redução para 15,795 bilhões de bushels (401,19 milhões de toneladas).Para a produção total de trigo dos EUA em 2025/26, USDA também deixou inalterada sua projeção, em 1,921 bilhão de bushels (52,29 milhões de toneladas). Analistas esperavam um número um pouco maior, de 1,923 bilhão de bushels (52,34 milhões de toneladas).Quanto aos estoques domésticos, o USDA manteve as reservas de soja ao fim da temporada 2025/26 em 295 milhões de bushels (8,03 milhões de toneladas). Analistas esperavam um volume maior, de 302 milhões de bushels (8,22 milhões de toneladas).Para o milho, a projeção do USDA é de estoques de 1,75 bilhão de bushels (44,45 milhões de toneladas) em 2025/26, queda em relação à projeção de maio, de 1,8 bilhão de bushels (45,72 milhões de toneladas). A expectativa do mercado era de 1,792 bilhão de bushels (45,52 milhões de toneladas).Em relação ao trigo, o USDA estimou as reservas em 898 milhões de bushels (24,44 milhões de toneladas) em 2025/26, em comparação a 923 milhões de bushels (25,12 milhões de toneladas) em maio. Analistas esperavam um volume maior, de 916 milhões de bushels (24,93 milhões de toneladas).Estoques mundiaisO USDA elevou os estoques globais de soja ao fim de 2025/26 de 124,3 milhões para 125,3 milhões de toneladas, enquanto os analistas esperavam reservas de 124,6 milhões de toneladas.Para o milho, o USDA projetou os estoques em 275,2 milhões de toneladas, ante 277,8 milhões de toneladas projetadas em maio. Analistas esperavam um aumento para 278,9 milhões de toneladas.Em relação ao trigo, o USDA reduziu as reservas globais de 265,7 milhões para 262,8 milhões de toneladas ao fim de 2025/26, abaixo da estimativa de analistas, de 265,1 milhões de toneladas.* Com informações da Dow Jones Newswires