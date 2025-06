Único sobrevivente do acidente da Air India conta que viu pessoas morrendo ao escapar

Por Shivam Patel

NOVA DÉLHI (Reuters) - O único sobrevivente do acidente aéreo da Air India, que matou mais de 240 pessoas, disse na sexta-feira que mal acreditava que está vivo ao contar que viu outras pessoas morrendo perto dele enquanto escapava por uma saída de emergência quebrada.

Ramesh Viswashkumar, que, segundo a polícia, estava no assento 11A próximo à saída de emergência e conseguiu se espremer pela escotilha quebrada, foi filmado após o acidente de quinta-feira mancando na rua com uma camiseta manchada de sangue e hematomas no rosto.

A imagem de Viswashkumar, cidadão britânico de origem indiana, nas redes sociais, tem sido transmitida pelos canais de notícias da Índia desde que o Boeing 787-8 Dreamliner explodiu em uma bola de fogo depois de cair sobre um alojamento de uma faculdade de medicina momentos depois de decolar de Ahmedabad.

Foi o pior desastre de aviação em uma década e a fuga dele está sendo saudada como o "milagre do assento 11A" na mídia britânica.

"Não acredito como sobrevivi. Por algum tempo, pensei que também fosse morrer", disse Viswashkumar, de 40 anos, à emissora estatal indiana DD News, de sua cama de hospital na sexta-feira.

"Mas quando abri os olhos, percebi que estava vivo e tentei me soltar do assento e escapar por onde pude. Foi diante de meus olhos que a aeromoça e outras pessoas (morreram)."

Ele estava viajando com seu irmão Ajay, que estava sentado em uma fileira diferente, disseram membros de sua família.

"O lado do avião em que eu estava aterrissou no chão e eu pude ver que havia espaço fora da aeronave, então, quando minha porta quebrou, tentei escapar por ela e consegui", disse Viswashkumar.

"O lado oposto da aeronave estava bloqueado pela parede do prédio, então ninguém poderia ter saído de lá."

Viswashkumar sofreu queimaduras e hematomas e foi mantido sob observação, afirmou à Reuters por telefone um funcionário do Hospital Civil de Ahmedabad, solicitando anonimato.

"Sua fuga (...) e sem nenhum ferimento grave, foi nada menos que um milagre. Ele também percebe isso e está um pouco abalado pelo trauma", disse o funcionário.

A polícia disse que algumas pessoas que estavam no alojamento e outras que estavam no solo também morreram no acidente. As equipes de resgate estavam procurando pessoas desaparecidas e partes da aeronave nos prédios carbonizados na sexta-feira para ajudar a descobrir a causa do acidente.

A Air India disse que a investigação levará algum tempo. A fabricante de aviões Boeing afirmou que uma equipe de especialistas está pronta para ir à Índia para ajudar na investigação.

Viswashkumar disse que o avião parecia ter parado no ar por alguns segundos logo após a decolagem e que as luzes verde e branca da cabine foram acesas.

Ele contou que podia sentir o impulso do motor aumentando, mas então o avião "bateu com velocidade no alojamento".

(Reportagem de Shivam Patel em Nova Délhi; reportagem adicional de Phil Noble em Leicester)