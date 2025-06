Trump faz ameaça ao Irã por acordo nuclear: 'Antes que seja tarde demais'

Do UOL, em São Paulo e colaboração para o UOL, em Belo Horizonte*

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira que o Irã faça um acordo sobre seu programa nuclear, dizendo que ainda há tempo para o país evitar mais conflito com Israel.

O que aconteceu

Trump afirmou que o Irã deve fechar o acordo para que o "massacre" acabe. "Já houve grande morte e destruição, mas ainda há tempo para que esse massacre, com os próximos ataques já planejados sendo ainda mais brutais, chegue ao fim", disse Trump em publicação no Truth Social.

O presidente dos EUA chegou a escrever em tom ameaçador: "Chega de morte, chega de destruição, simplesmente façam, antes que seja tarde demais".

Israel lançou ataques contra o Irã na noite de ontem, em uma operação para impedir Teerã de construir uma arma nuclear. Os alvos eram instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares.

O chefe da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas, general Mohammad Bagheri, foram mortos durante o ataque. O Irã também confirmou as mortes dos cientistas nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi.

Irã afirmou que o ataque israelense foi uma "declaração de guerra". Em uma carta dirigida às Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, "pediu ao Conselho de Segurança que aborde o tema de maneira imediata", informou a pasta.

Na madrugada de hoje, Israel afirmou que completou o "ataque inicial" contra o Irã, sem detalhar se fará novas fases. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação, nomeada de "Leão em Ascensão", foi contra "dezena de alvos militares" e instalações nucleares relacionados ao programa nuclear do Irã.

"As FDI estão prontas para continuar a agir conforme necessário", disseram. Eles alegam que o Irã teria urânio enriquecido para fazer 15 bombas nucleares em poucos dias e precisaram atuar contra a "ameaça iminente". "Armas de destruição em massa nas mãos do regime iraniano representam uma ameaça existencial a Israel e uma ameaça significativa ao mundo em geral. Israel não permitirá."

Acordo nuclear

Tanto os Estados Unidos quanto Israel e várias potências ocidentais acusam há anos o Irã de tentar obter a bomba atômica. Teerã nega categoricamente, alegando que seu programa nuclear tem fins exclusivamente civis.

No início do mês, os EUA enviaram uma proposta de acordo sobre o programa nuclear de Teerã. Segundo o New York Times, a proposta pede que o Irã interrompa completamente o enriquecimento de urânio e propõe a criação de um grupo regional para produzir energia nuclear, que incluiria Irã, Arábia Saudita e outros países árabes, além dos Estados Unidos.

Irã afirmou que os ataques israelenses justificam sua intenção de enriquecer urânio. "Não se deve falar com um regime tão predador, exceto com a linguagem da força", afirmou o governo iraniano em um comunicado. "O mundo agora entende melhor a insistência do Irã em seu direito de enriquecer (urânio), à tecnologia nuclear e ao poder dos mísseis".

O Irã e os EUA buscam substituir o acordo histórico de 2015 entre Teerã e potências mundiais, que estabeleceu restrições às atividades nucleares do Irã em troca do alívio das sanções à sua economia. Em 2018, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo, durante o primeiro mandato de Donald Trump.

(Com AFP e Reuters)