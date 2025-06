Trump diz à Reuters que não está claro se Irã ainda tem programa nuclear

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse à Reuters em uma entrevista por telefone nesta sexta-feira que não está claro se o Irã ainda tem um programa nuclear após os ataques israelenses ao país.

"Ninguém sabe. Foi um ataque muito devastador", disse Trump.

Israel disse que tinha como alvo instalações nucleares do Irã, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares no início do que advertiu que seria uma operação prolongada para impedir Teerã de construir uma arma atômica.

Trump disse à Reuters que os EUA ainda têm conversas previstas para o domingo com o Irã sobre a questão nuclear, mas ele não tinha certeza se elas vão ocorrer. Segundo ele, ainda não é tarde demais para o Irã fazer um acordo.

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, deve se reunir com uma delegação iraniana em Omã no domingo, mas os ataques israelenses levantaram dúvidas se a sessão ainda será realizada.

Inicialmente, Trump havia trabalhado para adiar um ataque israelense para dar mais tempo à diplomacia. Mas ponderou que havia dado aos iranianos 60 dias "e hoje são 61".

"Elas não estão mortas", disse Trump sobre as negociações entre os EUA e o Irã. "Temos uma reunião com eles no domingo. Não tenho certeza se essa reunião será realizada, mas temos uma reunião com eles no domingo."

Trump disse que estava totalmente ciente dos planos de Israel para o ataque.

O presidente reuniu seus principais conselheiros de Segurança Nacional em Camp David na noite de domingo para o que ele disse serem discussões que incluíam o Irã e falou com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na segunda-feira sobre o Irã.

"Sabíamos de tudo, e eu tentei poupar o Irã da humilhação e da morte. Tentei poupá-lo com muito afinco, pois adoraria que um acordo tivesse sido fechado. No entanto, eles ainda podem chegar a um acordo, não é tarde demais", disse ele.

Ele disse não estar preocupado com o surgimento de uma guerra regional como resultado dos ataques de Israel.

Questionado se os Estados Unidos apoiariam Israel diante de contra-ataques iranianos, Trump disse que apoia Israel.

"Temos sido muito próximos de Israel", afirmou. "Somos, de longe, seu aliado número um."

"Veremos o que acontece", acrescentou.

(Reportagem de Steve Holland)