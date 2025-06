É falso que BBC Brasil tenha publicado texto com críticas à Janja

Do UOL, no Rio

Um texto que circula nas redes sociais com críticas a primeira-dama Janja tem sido falsamente atribuído à BBC Brasil. O conteúdo, supostamente assinado por uma pessoa chamada Leopoldo Teles Torelli, se refere à Janja como "a materialização da contradição".

Não há registro de publicação no site oficial da BBC News Brasil com este teor, assim como não é possível localizar nenhum jornalista com este nome na empresa.

O que diz o post

Um texto atribuído a alguém chamado Leopoldo Teles Torelli é compartilhado com uma mensagem como se fosse um "comentário da BBC News Brasil sobre Janja da Silva". A publicação elenca uma série de críticas sobre o que julga ser um comportamento inadequado da primeira-dama chamando-a de "militante de boutique".

"Janja é a materialização da contradição: grita 'igualdade' vestida de Chanel, se diz do povo desfilando com Dior, e prega simplicidade enquanto carrega Louboutin nos pés. É uma militante de boutique — daquelas que falam em empoderamento em jantares de mil dólares", afirma o texto.

Por que é falso

Não foi possível encontrar o texto no site da BBC Brasil. Em uma busca simples no Google ou refinada para o site do serviço em português da BBC (aqui), não houve retorno sobre o texto enganoso.

Sem referência sobre suposto autor do texto. Também não foi possível localizar textos assinados por alguém com o nome de Leopoldo Teles Torelli no site da BBC News Brasil (aqui). No expediente do site, que lista a equipe da BBC News Brasil no país e em Londres, tampouco há registro de alguém com este nome (confira aqui).

Matérias sobre Janja. Em uma pesquisa no Google com o termo "Janja" refinando a busca para o site da BBC News Brasil aparecem diversos textos publicados pela emissora britânica sobre a primeira-dama brasileira, nenhum deles é como o do post verificado (aqui).

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 compartilhamentos.

