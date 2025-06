Teste da xícara de chá: início de Alzheimer pode se revelar na cozinha

Imagine pedir a alguém que você ama para preparar uma simples xícara de chá. A tarefa parece banal: colocar água para ferver, encontrar o sachê, escolher a xícara favorita, despejar o líquido e servir. Mas e se, nesse processo, essa pessoa esquecer onde está a chaleira? Ou parar no meio da tarefa sem saber mais o que estava fazendo? Ou ainda não se lembrar de onde ficam as xícaras que sempre usou?

Esse é o princípio do chamado teste da xícara de chá, um método informal, mas revelador, citado por uma enfermeira do The Good Care Group, no Reino Unido. Ele não substitui um diagnóstico médico, claro, mas pode servir como um primeiro alarme discreto de que o cérebro está começando a falhar em decorrência de um processo neurológico: o Alzheimer.

Quando esquecer não é mais comum

Na fase inicial, o Alzheimer pode ser discreto. Muita gente associa a doença apenas à perda de memória, mas os primeiros sinais vão muito além de esquecer nomes ou onde colocou as chaves. Eles surgem em pequenas rupturas da rotina, em falhas de raciocínio, de linguagem, de percepção do tempo, de reconhecimento do próprio território e até na dificuldade de concluir tarefas que antes eram comuns — como fazer chá.

Essa progressão é lenta. Tão lenta que, quando percebemos, aquele que um dia foi independente agora precisa de ajuda até para levantar da cama.

Imagem: Getty Images

Cérebro entra em colapso

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, que desgasta o cérebro aos poucos, até que ele não consiga mais sustentar funções básicas do corpo. Em estágios avançados, os sintomas são graves:

Dificuldade de fala;

Incapacidade de andar;

Necessidade de ajuda 24h por dia;

Perda do reflexo de engolir. Em muitos casos, o paciente precisa ser alimentado por sonda.

A expectativa de vida após o diagnóstico pode variar bastante: enquanto alguns vivem entre três e 11 anos, há casos em que a pessoa convive com a doença por mais de duas décadas.

Tratamentos vêm avançando

Os medicamentos atuais não curam a doença, mas podem desacelerar sua progressão, interferindo nos depósitos anormais de proteínas no cérebro e regulando neurotransmissores comprometidos.

E aí, voltamos ao chá. Quanto mais cedo o Alzheimer for identificado, maiores as chances de preservar a qualidade de vida do paciente por mais tempo.

*Com informações de reportagem publicada em 11/05/2023