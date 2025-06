Review: Compacto, cooktop da Philco é perfeito para cozinhas pequenas

Minha cozinha é pequena e comprar um fogão tradicional não está nos meus planos. Na busca por uma solução mais compacta, cheguei a um cooktop por indução da Philco que atendeu bem às minhas necessidades.

Com mais de 300 compras só no mês passado na Amazon, o produto se destaca por ser um dos que não necessitam de instalação e ter preço acessível. Detalho a seguir as minhas impressões sobre ele.

O que gostei

Sem necessidade de instalação. Há modelos de cooktop que devem ser instalados por um especialista. Mas esse pode ser usado apenas ao colocá-lo sobre uma superfície e ligá-lo na tomada. A fabricante dá apenas algumas recomendações, a exemplo de não deixar sob luz direta solar e não expor a respingos de água.

É compacto. O cooktop cabe bem em ambientes sem muito espaço livre, como bancadas e mesas de cozinha. E, apesar do tamanho reduzido, tem um queimador versátil, para diferentes panelas de indução (de 12 a 22 cm).

Esquenta rápido. Outro ponto que me agradou é que esse modelo atinge temperaturas mais altas de maneira bem rápida. Isso porque permite o ajuste de temperatura (similar ao fogo alto/baixo de um fogão tradicional) de 60 a 200 graus, além de ter dez níveis de potência.

Fácil de limpar. Para quem não gosta de muito trabalho na cozinha, esse cooktop pode ser higienizado de maneira simples. Basta passar um pano limpo e úmido para fazer a limpeza, sem precisar remover a grade como acontece com o forno comum.

Cooktop por indução da Philco emite barulho alto quando está em funcionamento Imagem: Juliana Almirante

Pontos de atenção

Um pouco pesado. Apesar de considerá-lo compacto, o modelo da Philco tem altura (4,7 cm) e peso (2,32 kg) maiores quando comparado com produtos de outras marcas.

Visual robusto. Esse cooktop tem a cor preta, com painel touch e cantos arredondados. Só que, por ter uma altura maior, possui um visual mais robusto e menos clean do que outros modelos.

Barulhento. O ruído que o aparelho faz é realmente elevado, ao ponto de usá-lo na cozinha e, ainda assim, escutar o barulho da sala.

Cooktop de indução da Philco conta com 10 níveis de potência Imagem: Divulgação

Quem deve gostar

Por não ter necessidade de instalação, o produto é interessante para quem busca um modelo de fogão de indução que não vai resultar em gastos com serviços extras nem quebra-quebra. Para quem mora de aluguel, por exemplo, é uma boa pedida.

Também é bom pontuar que, como acontece com qualquer cooktop de indução, o modelo necessita de panelas com fundo apropriado. E o valor das panelas de indução pode ser mais elevado. Por isso, vale a pena ficar de olho em boas promoções.

Além do mais, já que só tem uma boca para preparo dos alimentos, é importante avaliar se vai atender às necessidades de cada pessoa. Para mim, por exemplo, é interessante, porque só costumo usar uma única boca de fogão por vez —as demais ficariam apenas ocupando espaço.

