'Só duas gotas de azeite': como perceber sinais de anorexia em adolescentes

A anorexia é um transtorno alimentar em que as pessoas têm uma imagem distorcida de si mesmas e podem se sentir gordas, mesmo se estiverem perigosamente abaixo do peso. Para os pais, identificar o distúrbio em crianças e adolescentes é um desafio, mas alguns comportamentos podem ser sinais de alerta, segundo o psiquiatra João Hiluy.

No sétimo episódio da nova temporada do Conexão VivaBem, apresentado por Flávia Alessandra no Canal UOL, o médico afirmou que a fase mais comum de desenvolvimento da doença é na adolescência. "Podemos dizer que é por volta dos 14 a 16 anos. Já a bulimia nervosa é mais comum entre 18 a 22 anos, enquanto o transtorno da compulsão alimentar é entre 25 e 35", afirmou ele.

Alterações no comportamento alimentar são as principais "bandeiras vermelhas", segundo Hiluy. Toda restrição excessiva ou "ritual" relacionado à comida merece atenção.

Aquela garota que começa a restringir muito, preparar alimentos de uma forma muito peculiar, muitas regras do tipo 'não posso encostar duas gotas de azeite', tem que ser grelhado...Sempre que tiver uma preocupação muito grande com o ato de comer, tem que ficar de olho e procurar ajuda profissional. João Hiluy, psiquiatra, sobre sinais da anorexia em crianças

O especialista em transtornos alimentares destaca que um dos fatores de risco para a doença é a instabilidade familiar. "A gente observa muito nos quadros de anorexia nervosa e também de bulimia nervosa uma dinâmica familiar conturbada", afirmou Hiluy.

Ele ressaltou ainda que a pressão estética e o culto ao corpo magro, amplificados pelas redes sociais, também aumentam o risco de desenvolver o problema, especialmente na pré-adolescência.

"Os pais têm que ficar atentos, porque a garota não se sente doente. Ela quer ficar cada vez mais magra e atribui a magreza à sua felicidade pessoal, ao seu sucesso", afirmou o psiquiatra.

A modelo Mariana Goldfarb, que também participou do programa, contou que comia pouco e se exercitava excessivamente quando estava com anorexia, no início da carreira. Na época, seu cardápio se reduziu a um prato: peixe. Proteína era o único nutriente que despertava seu interesse.

"Eu não comia absolutamente nada, só comia proteína, era só peixe. Qualquer carboidrato parecia um vilão, até os carboidratos complexos, todos eles pareciam um vilão. Brócolis, cenoura...parecia que eram super danosos para mim", relembrou ela.

Mariana também evitava comer em restaurantes com os amigos: "Muitas vezes, eu comia antes de sair de casa um ovo mexido, sem azeite".

Embora sua família a alertasse de que algo estava errado com ela, a modelo diz que só decidiu procurar ajuda depois de uma crise, que durou 6 meses. "Tive quatro episódios onde eu induzi o vômito, então já estava migrando para uma outra patologia", afirmou ela.

"Acho que até hoje sou vigilante, faço análise, tenho acompanhamento. É uma coisa que a gente tem que estar sempre atenta, até porque a sociedade está sempre no nosso ouvido, assoprando e buzinando que a gente precisa estar de determinada maneira", disse a modelo. "Depois desse quarto episódio, procurei ajuda e nunca mais aconteceu".

O tratamento da anorexia é multidisciplinar, incluindo a atuação de psicólogo, psiquiatra e nutricionista. "Também faz parte tratar as comorbidades que costumam aparecer ao mesmo tempo, como depressão e ansiedade", afirma Hiluy, acrescentando que mais de 90% das pessoas com transtorno alimentar também têm algum transtorno psiquiátrico.

Para Mariana, o transtorno alimentar "é um sintoma de que algo está profundamente errado" com a pessoa. "Acho que a anorexia e os outros transtornos só evidenciam que tem camadas muito mais profundas que precisam ser olhadas".

