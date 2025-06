Serviços no Brasil crescem pelo 3º mês em abril com impulso de transportes por feriado e Lady Gaga

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O setor de serviços no Brasil registrou avanço pelo terceiro mês seguido em abril, iniciando o primeiro semestre com destaque para o setor de transportes de passageiros diante de um feriado prolongado e do possível impacto do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro.

O volume de serviços teve em abril avanço de 0,2% na comparação com o mês anterior, subindo 1,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, mostraram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

Com a terceira leitura mensal positiva, o setor acumulou no período ganho de 1,5% e está 0,2% abaixo do ponto mais alto da série alcançado em outubro de 2024. No entanto, mostrou perda de ritmo após altas de 0,9% em fevereiro e 0,4% em março.

Os resultados ficaram em linha com as expectativas em pesquisa da Reuters de, respectivamente, ganhos de 0,2% e 1,7%.

O avanço de abril no setor de serviços foi impulsionado pela atividade de transportes, que cresceu 0,5% e foi a única a ficar no azul no mês, de acordo com o IBGE.

O volume de transporte de passageiros subiu 1,8% em abril sobre março, impulsionado pelo feriado de quatro dias da Sexta-feira Santa, Páscoa e Tiradentes, de 18 a 21 de abril. No Rio de Janeiro, 23 de abril ainda foi feriado pelo Dia de São Jorge.

Luiz Almeida, analista da pesquisa no IBGE, citou também as possíveis compras antecipadas para o megashow de Lady Gaga no Rio de Janeiro em 23 de maio.

“Foi uma mês de abril de feriadão prolongado em nível nacional e houve um feriado ainda maior no Rio, e isso pode ter ajudado o segmento de transportes em geral", disse Almeida.

"A alta de transportes veio do transportes de passageiros, com destaque para aéreo e rodoviário. Compras antecipadas (de passagens) para o show da cantora Lady Gaga podem ter influenciado o resultado de abril. O show foi em maio, mas as compras são feitas antes", completou.

Entre as outras atividades, Outros serviços recuaram 2,3%, profissionais, administrativos e complementares tiveram queda de 0,5%, informação e comunicação perderam 0,2%, e serviços prestados às famílias registraram perda de 0,1%.

O mercado de trabalho forte vem sustentando a demanda interna, mas a inflação persistente e os juros elevados devem pesar sobre a atividade neste ano. A taxa básica de juros Selic está atualmente em 14,75% e o Banco Central volta a se reunir na próxima semana para decidir sobre a política monetária.

Dados do PIB do primeiro trimestre mostraram que os serviços -- setor que responde por cerca de 70% da economia do país -- tiveram expansão de 0,3% sobre os três meses anteriores.

Após o resultado de abril, Igor Cadilhac, economista do PicPay, revisou para cima a projeção de crescimento do setor de serviços em 2025, de 1,6% para 2,1%.

"Apesar de seguirmos projetando uma desaceleração gradual nos segmentos mais sensíveis ao ciclo, a revisão incorpora o impulso inicial mais forte, sustentado pela resiliência do mercado de trabalho formal e pela expansão da massa de rendimentos", disse ele.

"Ainda assim, a combinação de inflação persistente, juros elevados e deterioração das condições financeiras tende a impor limites à atividade no segundo semestre."