Sakamoto: Bolsonaro fica pequeno com Moraes e depois vira tigrão nas redes

Após exibir um tom comedido em seu depoimento ao ministro Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal), Jair Bolsonaro retomou a postura agressiva ao mais uma vez contestar as acusações em torno da trama golpista, analisou o colunista Leonardo Sakamoto na edição de hoje do UOL News.

Na manhã de hoje, Bolsonaro publicou no X (antigo Twitter) que a trama golpista "é uma farsa fabricada em cima de mentiras" e "um enredo para perseguir adversários políticos". O ex-presidente ainda disse "haver uma caça às bruxas" contra ele e pediu a anulação da delação premiada de Mauro Cid e a libertação do general Braga Netto e dos demais envolvidos no caso.

Após o pedido de perdão a Alexandre de Moraes em seu depoimento à Primeira Turma do STF nessa semana, Bolsonaro ficou corajoso nas redes sociais. Ou seja: ele ficou pequeno com Moraes e agora virou tigrão no X.

Por certo, o texto pode ter sido escrito por Carlos Bolsonaro, que controla as redes sociais do pai, advogados, assessores ou qualquer pessoa. O fato é que o tom desta postagem no X na manhã de hoje contrasta de sobremaneira com o adotado por Bolsonaro no depoimento junto ao STF.

Naquele momento, Bolsonaro pediu desculpas a Moraes, [Luís Roberto] Barroso e [Edson] Fachin por ter feito ilações contra eles enquanto ele atacava as urnas eletrônicas. Falou que se excedeu no passado, foi brincalhão. Chamou Moraes para ser vice dele.

Houve uma série de comentários por parte do ex-presidente naquele momento que foram mais leves e suaves. Uma vez verificado que sua situação na Suprema Corte era impossível, que ele deve ser condenado, ele tentou amenizar uma possível dosimetria da pena, em vez de fazer uma contestação dura das acusações — como o que ele fez no tom dessa postagem. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que a postura amena de Bolsonaro diante de Moraes decepcionou seus apoiadores, que esperavam uma figura mias contestadora ao estar no banco dos réus.

O tom dessa publicação está muito mais próximo ao que era Lula diante de Sergio Moro no julgamento da Lava Jato na Vara Federal de Curitiba. Não houve gritaria nem dedo no olho, naquele momento, mas o embate entre Lula e Moro foi duro de parte a parte. O petista batia de frente, questionava, negava, não pedia desculpas.

Muitos apoiadores de Bolsonaro esperavam que ele fosse a pessoa dessa postagem, e não aquele que se apresentou na frente das câmeras, de Moraes e de Paulo Gonet no depoimento. Em vez de fazer uma defesa jurídica, Bolsonaro tentou estabelecer simpatia com os julgadores talvez no intuito de reduzir os danos, uma vez que a condenação é dada como certa.

Houve uma grande decepção. As pessoas queriam o Bolsonaro que normalmente se manifesta pelas redes sociais, mas tiveram um Bolsonaro mais próximo de um gatinho de meme. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

