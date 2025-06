Rússia condena ataques israelenses que atingiram Irã e propõe mediação

O presidente russo, Vladimir Putin, "condenou" nesta sexta-feira (13) os ataques israelenses que atingiram o Irã ? aliado próximo de Moscou ?, classificando as ações como uma "escalada perigosa" que pode ter "consequências desastrosas" para o Oriente Médio. Putin conversou por telefone separadamente com o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin após as duas ligações.

"Vladimir Putin destacou que a Rússia condena as ações de Israel, que constituem uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional", informou a presidência russa.

Durante a conversa com Netanyahu, Putin "se declarou disposto a atuar como mediador para evitar uma nova escalada das tensões", alertando para "o risco de consequências desastrosas para toda a região". O presidente russo também ressaltou "a importância" de se alcançar uma "solução" para a questão do programa nuclear iraniano "por meios exclusivamente políticos e diplomáticos", em meio às negociações entre Irã e Estados Unidos sobre o tema.

Ao presidente iraniano Massoud Pezeshkian, Putin "apresentou suas condolências (...) pelas numerosas vítimas, inclusive civis, causadas pelos ataques israelenses."

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia havia denunciado os ataques israelenses contra instalações nucleares e militares no Irã como "absolutamente inaceitáveis."

Ataque às vésperas de nova rodada de reuniões entre Irã e EUA

A diplomacia russa também acusou Israel de agir com "cinismo" ao realizar os ataques "na véspera de uma nova rodada de contatos indiretos entre representantes do Irã e dos Estados Unidos", "minando" assim os esforços diplomáticos.

O ministério ainda acusou os países ocidentais de terem "provocado uma histeria anti-iraniana" nas instituições internacionais, afirmando que "a resolução da questão do programa nuclear iraniano não pode ser alcançada pela força militar, mas apenas por meios pacíficos, políticos e diplomáticos."

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, também expressou sua "preocupação" e condenou "a forte escalada das tensões."

As embaixadas russas em Israel e no Irã recomendaram que se evite viajar para esses dois países.

A Rússia tradicionalmente mantém boas relações com Israel, onde vive uma importante comunidade russófona. No entanto, esses laços foram afetados pela ofensiva russa na Ucrânia desde 2022, e Moscou tem criticado severamente a guerra conduzida por Israel em Gaza.

Paralelamente, Moscou tem se aproximado do Irã nos últimos anos ? país acusado de apoiar o esforço militar russo na Ucrânia com o fornecimento de drones explosivos e mísseis.

(Com AFP)