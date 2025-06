Putin condena ataques de Israel contra Irã e declara disposição para mediar

O presidente russo, Vladimir Putin, condenou nesta sexta-feira (13) a série de bombardeios lançados por Israel contra o Irã, informou o Kremlin, após o mandatário conversar por telefone separadamente com o homólogo iraniano, Masud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Vladimir Putin ressaltou que a Rússia condena as ações de Israel, que violam a Carta das Nações Unidas e o direito internacional", declarou o Kremlin em um comunicado, no qual acrescentou que o presidente russo expressou a Netanyahu "sua disposição para mediar" a fim de evitar uma escalada maior do conflito.

bur/an/jvb/am

© Agence France-Presse