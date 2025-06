Preços do diesel caem na 1ª quinzena de junho, mostra IPTL

Os preços do diesel comum e do tipo S-10, menos poluente, caíram 1,6% e 1,9%, respectivamente, na primeira quinzena de junho, refletindo três reduções realizadas pela Petrobras este ano desde março, sendo o mais recente em 6 de maio. O preço médio do litro do combustível ficou em R$ 6,15 (comum) e R$ 6,19 (S-10), segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

"Neste começo de mês, o motorista encontrou o diesel ainda mais barato, com uma redução adicional de até R$ 0,12 por litro nas bombas. O mais relevante é que essa queda não vem de um novo reajuste, mas sim do reflexo posterior dos cortes significativos anunciados pela Petrobras ainda em maio", avaliou o diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

Ainda segundo ele, existe uma "inércia natural" no setor, pois leva um tempo para que os estoques comprados a preços mais altos sejam substituídos e o valor mais baixo chegue efetivamente aos postos. "O que vemos agora é a consolidação desse repasse, que trouxe alívio para o consumidor", disse Mascarenhas em nota.

Na análise por regiões, na comparação com a primeira quinzena de maio, houve queda generalizada. O destaque ficou com o Centro-Oeste, que apresentou as maiores quedas do País, de 2,54% para o diesel comum e de 2,35% para o S-10. Já o Sul, mais uma vez, se destacou com o diesel mais barato do Brasil. Na região, o tipo comum foi comercializado em média a R$ 5,96, enquanto o S-10 foi vendido à média de R$ 5,98.

Já os preços mais caros foram encontrados no Norte. O diesel comum foi vendido na região a R$ 6,82, uma redução de 1,30%, valor acima do S-10, encontrado a R$ 6,62, um recuo de 1,93%.

O menor preço médio para o diesel comum foi registrado nos postos do Paraná, a R$ 5,83, após queda de 2,83% na comparação com maio. Enquanto isso, o valor mais baixo para o diesel S-10 foi encontrado em Pernambuco, comercializado a R$ 5,86, depois de uma baixa de 1,51%.

Já as maiores altas foram registradas em Roraima. No Estado, o diesel comum subiu 3,85%, elevando o preço médio para R$ 7,56, enquanto o S-10 teve alta de 0,27%, chegando ao preço médio de R$ 7,42, informou o IPTL.