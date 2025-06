Preço da carne bovina exportada por MT supera a marca de US$ 4.000/t

São Paulo, 13 - O preço médio da carne bovina exportada por Mato Grosso ultrapassou em maio a marca de US$ 4.000 por tonelada pela primeira vez desde outubro de 2022, alcançando US$ 4.067,99 (cerca de R$ 22.577,34). O dado é de levantamento do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).No mês, o Estado exportou 65,8 mil toneladas em equivalente carcaça, o segundo maior volume registrado em 2024. A China manteve a liderança entre os destinos, com 54,8% da carne embarcada e o maior valor pago por tonelada: US$ 4.075,43."As perspectivas são positivas. Esperamos que a demanda continue aquecida no segundo semestre, especialmente com a continuidade da forte atuação da China, que deve seguir impulsionando os preços e os volumes exportados", disse, em nota, o diretor de Projetos do Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Bruno de Jesus Andrade.A abertura de novos mercados também deve colaborar com a expansão das vendas externas. Em maio, o Brasil obteve aprovação para exportar carne bovina às Bahamas, após a chancela do certificado sanitário bilateral. "A entrada em novos mercados reflete o alto nível de confiança das autoridades internacionais no sistema sanitário brasileiro, um dos mais rigorosos do mundo. Isso fortalece nossa posição como fornecedor seguro e confiável, não apenas para as Bahamas, mas também para destinos estratégicos como China, Estados Unidos e Emirados Árabes", completou o diretor do Imac.N sexta-feira passada, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, em Paris, na França, o reconhecimento oficial da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) de que o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacinação. O certificado foi entregue pela presidente da OMSA, Emmanuelle Soubeyran.