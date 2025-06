PF prende Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, por ordem de Moraes

Do UOL, em Brasília e São Paulo

A Polícia Federal prendeu hoje, no Recife, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro.

O que aconteceu

Machado foi preso por suspeita de tentar emitir passaporte português para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A prisão foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que solicitou abertura de inquérito sobre o caso após a PF descobrir a tentativa de expedir o documento.

Moraes também decretou prisão de Mauro Cid, mas revogou ordem logo em seguida.O ex-ajudante de ordens estava sendo conduzido ao Batalhão do Exército para cumprimento do mandado quando a determinação foi revogada pelo ministro, segundo a defesa do tenente-coronel. Os advogados afirmam que Cid não chegou, efetivamente, a ser preso.

Para a PF, Machado teria tentado atrapalhar o andamento do julgamento da trama golpista no STF. Em nota enviada ao UOL na terça, o ex-ministro afirmou que tomou conhecimento das investigações pela imprensa e negou "veementemente ter ido a qualquer consulado, inclusive o português".

Cid afirmou não ter conhecimento da suposta iniciativa de Machado. Questionado pela colunista do UOL Letícia Casado, ele confirmou que solicitou cidadania portuguesa em janeiro de 2023, mas nunca fez pedido de passaporte, que é um requerimento à parte.

UOL procurou a defesa de Mauro Cid para comentar a prisão. Se houver resposta, o texto será atualizado. A reportagem também tenta localizar os advogados de Gilson Machado.

Conhecido como Gilson Sanfoneiro, Machado é aliado próximo de Bolsonaro. O ex-ministro acompanhava o ex-presidente na viagem que ele fazia no Rio Grande do Norte, em abril, quando passou mal e precisou passar por uma cirurgia para reverter quadro de obstrução intestinal.

Machado também era figura constante nas lives de Bolsonaro. Em algumas ocasiões, aparecia com uma sanfona e entoava canções, como quando tocou Ave Maria em homenagem às vítimas da covid-19.

Cid, Bolsonaro e outros 29 são réus por tentativa de golpe de Estado. Segundo denúncia da PGR, o grupo tinha o objetivo de manter o ex-presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.