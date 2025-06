Pine: PIB Agro deve subir 8,5% com ciclo climatológico neutro, mas RS terá perdas

São Paulo, 13 - O Produto Interno Bruto (PIB) do setor agropecuário deverá fechar 2025 com crescimento de 8,5% em relação ao avanço do ano anterior, previu nesta sexta-feira, 13, o diretor de Pesquisa Econômica e economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira.Na base desta expansão, de acordo com ele, está ciclo climatológico neutro, o seja, sem as presenças do El Niño ou da La Niña, fenômenos em que as águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial aquecem 0,5ºC e esfriam 0,5ºC, respectivamente."A exceção será o Rio Grande do Sul, que vai ter perdas de safra e produtividade", disse o economista, ao atribuir o problema do Estado à sua topografia.