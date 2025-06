Pauta de videográficos

* Acidente-transporte-aviação

Investigadores encontraram uma caixa-preta no local onde um avião de passageiros com destino a Londres caiu, na cidade indiana de Ahmedabad, deixando pelo menos 265 mortos, incluindo vítimas no solo.

* Irã-nuclear-diplomacia

Israel lançou um ataque em larga escala contra o Irã, bombardeando instalações nucleares e militares, assim como a capital, Teerã, em uma operação que a República Islâmica considerou uma "declaração de guerra".

