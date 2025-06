PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS

PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL IRÃ ATAQUE: Israel ataca instalações nucleares do Irã, uma declaração de guerra para Teerã

TEERÃ:

Israel ataca instalações nucleares do Irã, uma declaração de guerra para Teerã

Israel lançou, nesta sexta-feira (13), ataques contra quase 100 alvos no Irã, incluindo instalações nucleares e militares e a capital Teerã, uma ofensiva que a República Islâmica afirmou que considera uma "declaração de guerra".

PARIS:

Comunidade internacional pede desescalada após ataques de Israel ao Irã

A maioria dos líderes estrangeiros, assim como a ONU, pediu contenção e desescalada após os ataques reivindicados por Israel contra o Irã, país acusado de buscar desenvolver armas nucleares.

VIENA:

As principais instalações do programa nuclear iraniano

Antes dos ataques israelenses desta sexta-feira (13) às instalações nucleares iranianas, Washington e Teerã realizaram várias rodadas de negociações sobre o programa nuclear iraniano.

JERUSALÉM:

O que se sabe sobre os ataques israelenses ao Irã

Israel anunciou nesta sexta-feira (13) que bombardeou as instalações nucleares e militares do Irã e prometeu continuar sua campanha para "alcançar muito mais".

WASHINGTON:

Ataques de Israel ao Irã, um revés para Trump

Donald Trump havia pedido na tarde desta quinta-feira a Israel que não atacasse o Irã e desse uma chance à diplomacia. Horas depois, os ataques israelenses começaram, um revés para o presidente americano, que se autodenomina um "pacificador".

TEERÃ:

Iranianos pedem vingança após ataques israelenses

"Morte a Israel!", "Morte aos Estados Unidos!". Os habitantes de Teerã, a capital iraniana, pedem vingança contra Israel nesta sexta-feira (13), após seu ataque sem precedentes contra instalações nucleares e militares.

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Juiz impede Trump de usar Guarda Nacional contra protestos na Califórnia

O envio da Guarda Nacional ordenado pelo presidente Donald Trump para conter as manifestações contra as operações anti-imigratórias em Los Angeles era "ilegal", decidiu nesta quinta-feira (12) um juiz federal que ordenou devolver o controle desses efetivos ao estado e proporcionou um novo revés judicial ao dirigente, enfurecendo a Casa Branca.

NOVA YORK:

O que faz a Guarda Nacional dos EUA?

Após protestos contra operações de imigração em Los Angeles, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou milhares de soldados da Guarda Nacional e centenas de fuzileiros navais para defender prédios federais, uma ação que foi duramente criticada pelo governador da Califórnia.

WASHINGTON:

Trump blinda Washington para desfile militar no dia de seu aniversário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou a segurança de Washington para o grande desfile militar deste sábado (14), dia de seu aniversário, mas tempestades e manifestações contra suas operações anti-imigração podem estragar a festa.

-- EUROPA

NICE:

Cúpula dos oceanos de Nice termina com acordos, mas sem financiamento claro

A cúpula dos oceanos da ONU termina nesta sexta-feira (13) em Nice com progressos na proteção do alto-mar, mas sem promessas claras de financiamento.

MADRI:

Após golpe por escândalo de corrupção, presidente de Governo espanhol tenta resistir

O presidente do Governo espanhol ficou fragilizado após a renúncia de um colaborador próximo devido à corrupção, mas descarta renunciar e buscará resistir, e terá de satisfazer seus irritados aliados sem que, por enquanto, a oposição possa acelerar sua queda.

-- ÁSIA

AHMEDABAD:

Caixa-preta encontrada na área do acidente aéreo que matou 265 na Índia

Investigadores encontraram nesta sexta-feira (13) uma caixa-preta no local onde um avião de passageiros com destino a Londres caiu, na cidade indiana de Ahmedabad, deixando pelo menos 265 mortos, incluindo vítimas no solo.

AHMEDABAD:

Único sobrevivente do acidente da Air India relata sua milagrosa salvação

O único sobrevivente das 242 pessoas a bordo de um avião com destino a Londres que caiu na cidade indiana de Ahmedabad disse nesta sexta-feira (13) que não consegue explicar como escapou milagrosamente com vida.

