Partido de candidato presidencial baleado suspende atos de campanha na Colômbia

O partido de oposição colombiano Centro Democrático informou nesta sexta-feira (13) que suspendeu os atos de campanha de seus postulantes à presidência após o ataque a tiros contra Miguel Uribe, um de seus pré-candidatos.

O senador de 39 anos foi atingido por três disparos, dois deles na cabeça, durante um ato com apoiadores em Bogotá. O suposto atirador é um jovem de 15 anos que está preso, assim como um de seus cúmplices.

Uribe está em estado grave em uma clínica "com prognóstico neurológico reservado", de acordo com o último boletim médico.

"Em solidariedade a nosso companheiro Miguel Uribe", os "demais pré-candidatos do Centro Democrático decidiram fazer um ato proselitista", diz um comunicado. "Esta pausa é transitória", acrescenta.

Uribe fazia campanha para ser eleito como candidato único da legenda, o principal movimento de oposição ao presidente de esquerda Gustavo Petro.

Ele precisa primeiro vencer em uma disputa interna contra outros concorrentes, como as senadoras María Fernanda Cabal e Paloma Valencia. As legisladoras são muito próximas do líder natural do Centro Democrático, o influente ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Ainda não se sabe quem ordenou o ataque a Miguel Uribe, que não tem parentesco com o ex-mandatário.

A direita tenta recuperar o poder nas eleições de 2026, das quais Petro não pode participar devido a disposições legais.

Os líderes do Centro Democrático acusam o presidente de incitar o ódio contra a oposição.

O ataque reaviva os temores de um retorno aos piores períodos de violência na Colômbia. Nas décadas de 1980 e 1990, durante o auge do chefe do narcotráfico Pablo Escobar, quatro candidatos presidenciais foram assassinados.

Na terça-feira, o adolescente que supostamente baleou Uribe foi preso em flagrante e se declarou inocente de tentativa de homicídio e porte de armas.

Um segundo envolvido se entregou ao Ministério Público na quinta-feira e foi acusado dos mesmos crimes, além do "uso de menores de idade na prática de crimes".

Ambos permanecem sob custódia do MP em Bogotá.

das/dg/yr/jc

© Agence France-Presse