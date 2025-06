Novas explosões são registradas na capital iraniana, diz mídia estatal

Novas explosões voltam a ser ouvidas em Teerã, segundo a agência de notícias iraniana IRNA. O episódio seria um contra-ataque israelense após mísseis atingirem Tel Aviv.

O que aconteceu

Sistemas de defesa aérea do Irã estão ativos para interceptar novos ataques de Israel, de acordo a mídia iraniana. As explosões foram registradas no início da manhã deste sábado, horário local, pouco depois das 18h30 no horário de Brasília.

"As defesas de Teerã foram reativadas há alguns minutos para enfrentar os projéteis do regime sionista", disse a agência em comunicado A medida foi tomada em reação a supostos novos bombardeios israelenses, segundo a IRNA.

Não há informações sobre novos mortos ou feridos. Até o momento, Israel não confirma a retaliação.

Mais cedo, uma enorme explosão foi ouvida na província de Isfahan. O ataque atingiu uma região iraniana que abriga dezenas de instalações nucleares, segundo a agência de notícias iraniana Mehr.

78 pessoas mortas em ataques israelenses, diz Irã

Irã disse que ataques israelenses de sexta-feira deixaram 78 mortos. Em discurso na ONU, um enviado iraniano afirmou que dezenas de pessoas morreram e 320 ficaram feridos. Entre as vítimas estão militares de diversas patentes, além de cientistas que trabalhavam em bases nucleares e civis.

Episódio agravou conflito militar envolvendo as duas nações no Oriente Médio. Mais cedo, o porta-voz do exército israelense, Effie Defrin, disse que o país atingiu mais de 200 alvos no Irã desde a madrugada. Além de Isfahan, uma instalação nuclear de Natanz também foi atingida durante a onda de ataques israelenses ao território iraniano.

Líder supremo do Irã disse que destino de Israel será "miserável". Após a primeira onda de ataques de Israel, o aiatolá Ali Khamenei disse que a retaliação iraniana seria dura: "O regime sionista cometeu com sua mão maligna um crime em nosso país e revelou sua natureza perversa atacando áreas residenciais (...) As Forças Armadas do Irã tornarão o regime sionista do canalha miserável".

Horas após os ataques aos alvos iranianos, o líder ofereceu condolências às vítimas. Em publicação das redes sociais, o aiatolá disse que a perda de generais e acadêmicos nos postos nucleares foi um grande sacrifício. Ele também citou a morte de civis.

O revide

Dezenas de mísseis saíram em direção ao país israelense: "Resposta decisiva ao ataque brutal do regime sionista começou com o disparo de centenas de mísseis balísticos contra os territórios ocupados". O sistema de defesa aérea do país atua na interceptação militar.

Israelenses estão em abrigos. Dois caças de Tel Aviv já foram abatidos e a imprensa iraniana diz que uma piloto israelense foi capturada.

Ao menos 34 vítimas em Israel. O serviço de resgate israelense, MDA (Magen David Adom), relatou à imprensa que as vítimas tiveram ferimentos leves e estão sendo socorridas. De acordo com as forças policiais do país, as pessoas foram atingidas por estilhaços de interceptadores balísticos.

Serviço de resgate israelense convocou 35 mil funcionários para atuação durante os ataques. O MDA mobilizou paramédicos, técnicos de emergência e voluntários para servir enquanto mísseis atingem Tel Aviv. Campanhas de doação de sangue também estão sendo realizadas em todo o país.