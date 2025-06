Ministério da Economia da Alemanha alerta que incerteza comercial pode enfraquecer a economia

BERLIM (Reuters) - O Ministério da Economia da Alemanha alertou que a incerteza sobre a política comercial dos Estados Unidos continua alta e pode ameaçar a recuperação econômica, em seu relatório mensal publicado nesta sexta-feira.

"Portanto, um novo enfraquecimento da economia alemã no decorrer do ano devido a fatores relacionados ao comércio exterior não pode ser descartado, apesar de estabilização esperada no consumo privado", disse o ministério.

(Por Rachel More)