Ministério da Agricultura lança projeto Rota da Banana em Mato Grosso

O Ministério da Agricultura lançou nesta sexta-feira o projeto "Rota da Banana: Sustentabilidade na Bananicultura" em Mato Grosso. Com investimento de R$ 1,3 milhão, o projeto prevê ações em 24 municípios mato-grossenses integrantes da rota. O objetivo é que as ações sejam voltadas ao escoamento, comercialização e gestão da bananicultura. Em nota, o ministério afirmou que o projeto vai beneficiar mais de 600 mil agricultores.

No lançamento do projeto, em Cáceres (MT), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a Rota da Banana vai integrar o produtor à agroindústria e "quem vende a quem compra". "O projeto vai possibilitar vender a banana em todos supermercados do Estado e depois a comercializar em outros Estados com centro de abastecimento e logística", afirmou Fávaro. "Estamos ligando quem produz a quem consome, trabalhando em toda a cadeia produtiva, enfrentando as dificuldades logísticas e ajudando a superar os desafios para alavancar a produção", acrescentou.

O Estado cultiva sobretudo a banana-da-terra. Segundo o ministro, atualmente um hectare de banana pode gerar renda bruta de aproximadamente R$ 120 mil por ano, o que pode ser "multiplicado" pelo projeto. O projeto será executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Lírios.

Pesquisa agropecuária - O ministro também afirmou que espera a finalização da primeira etapa da Unidade Mista de Pesquisa e Inovação (Umipi) da Baixada Cuiabana da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) até o fim do ano. "As obras estão adiantadas. Queremos inaugurar ainda no fim do ano a primeira etapa da Embrapa Baixada Cuiabana para estimular a produção de frutas nas pequenas propriedades", antecipou Favaro.

A Umipi da Baixada Cuiabana será localizada em Nossa Senhora do Livramento (MT), área que era ocupada pela Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), e estará vinculada à Embrapa Agrossilvipastoril, de Sinop (MT). De acordo com o Ministério da Agricultura, a nova unidade terá foco no desenvolvimento e pesquisa da fruticultura, horticultura, piscicultura, olericultura, mandiocultura e em tecnologias voltadas à agricultura familiar. O centro atenderá produtores da região, composta por 11 municípios, e também desenvolverá pesquisas voltadas aos sistemas agroflorestais (SAFs), à integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e à agregação de valor da produção, como certificações e selos.