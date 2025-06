Lula embarca na segunda para o Canadá, onde participa da Cúpula do G7

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na segunda-feira pela manhã para o Canadá, onde participa como convidado da reunião do G7 para falar de transição energética, um dos temas caros ao governo brasileiro no ano em que sedia a COP30, conferência da ONU sobre mudança do clima.

Lula ficará cerca de 24 horas no país. Na agenda, terá a reunião ampliada de líderes do G7 e convidados e reuniões à parte -- até agora, uma bilateral confirmada com o primeiro-ministro canadense, Mike Carney.

No entanto, de acordo com uma fonte, há também um pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apresentado ao governo brasileiro pela embaixada da Ucrânia em Brasília. Apesar da agenda apertada, a tendência, segundo a fonte, é que o encontro deva acontecer.

Este seria o segundo encontro bilateral dos dois presidentes, em uma relação marcada por dificuldades. O primeiro encontro ocorreu em 2023, em Nova York, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas. Antes disso, houve uma tentativa frustrada em Hiroshima, durante o G7, quando Zelensky pediu uma audiência, mas não apareceu.

Apesar de reclamar mais de uma vez do que considera uma excessiva proximidade de Lula com o governo russo, Zelensky tem usado a relação do presidente brasileiro para tentar levar recados a Vladimir Putin.

Em maio, quando Lula foi a Moscou para comemoração do dia da Vitória, o presidente da Ucrânia mandou um recado por meio de uma conversa do seu chanceler, Andrii Sybiha, com o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, pedindo que Lula convencesse Putin a ir pessoalmente a uma rodada de negociações em Istambul.

O embaixador Maurício Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, informou que o presidente terá dois períodos em que será possível realizar bilaterais, e há diversos pedidos, mas não deu detalhes sobre quais reuniões Lula terá.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)