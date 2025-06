Liverpool chega a acordo recorde para contratar Florian Wirtz

O Liverpool chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen para contratar o meia-atacante alemão Florian Wirtz por 116 milhões de libras esterlinas (R$ 872 milhões na cotação atual), na transferência mais cara da história do clube inglês, informaram vários veículos de imprensa do Reino Unido nesta sexta-feira (13).

O atual campeão da Premier League fará um pagamento inicial de 100 milhões de libras (R$ 752 milhões), superando amplamente o valor que o clube pagou pelo atacante uruguaio Darwin Núñez em 2022, que foi de 85 milhões de libras (R$ 639 milhões), mas com os bônus pode bater o recorde da Inglaterra.

A imprensa alemã, que anunciou o acordo entre Liverpool e Leverkusen na terça-feira, informou que o valor chegará a 150 milhões de euros (R$ 961 milhões na cotação atual), com os bônus incluídos. A revista Kicker informa que só faltam os exames médicos do jogador para a transferência ser sacramentada.

No total, os 'Reds' podem chegar a pagar mais do que os 115 milhões de libras (R$ 865 milhões) que o Chelsea desembolsou em 2023 pelo volante equatoriano Moisés Caicedo.

O Manchester City também estava na concorrência por Wirtz, mas desistiu do negócio pelo alto valor do jogador de 22 anos, segundo a imprensa.

jw/dam/pb/cb/yr

© Agence France-Presse