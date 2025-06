Japão emite raros alertas sobre mercado de títulos em roteiro de políticas

Por Makiko Yamazaki e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão emitiu raros alertas sobre o aumento dos rendimentos dos títulos públicos e a mudança na estrutura de propriedade da dívida em seu roteiro de política econômica, à medida que o banco central japonês reduz gradualmente sua presença no mercado.

"Devemos continuar os esforços para promover ainda mais a propriedade doméstica de títulos públicos para evitar picos nas taxas de juros de longo prazo causados por desequilíbrios entre oferta e demanda", disse o governo nas diretrizes de política econômica e fiscal deste ano, aprovadas nesta sexta-feira.

O alerta explícito nas diretrizes, que formam a base para o planejamento orçamentário, segue-se a perdas recentes nos mercados de títulos globais que, por um breve período, elevou os rendimentos dos títulos públicos japoneses de longo prazo a níveis recordes.

O mercado de dívida do governo, especialmente os títulos de prazo mais longo, enfrenta o triplo impacto da redução das compras pelo Banco do Japão, a diminuição da demanda de seguradoras e a intensificação das preocupações com as finanças do Japão.

O banco do Japão, que detém 46% dos títulos públicos japoneses, vem reduzindo a compra de títulos à medida que abandona um enorme esquema de aquisição de ativos

O banco central não deve fazer grandes mudanças no atual plano de redução em sua reunião na próxima semana, mas talvez considere a possibilidade de reduzir o ritmo de redução a partir do próximo ano fiscal, sinalizando uma preferência por evitar grandes distúrbios no mercado, disseram fontes à Reuters.

Isso aumenta a importância dos bancos nacionais do setor privado, anteriormente os maiores proprietários de títulos, embora as regras de capital provavelmente limitem sua exposição aos riscos de taxas.

Investidores estrangeiros têm aumentado sua presença no mercado na última década, mas a duração de suas participações é normalmente menor do que a das seguradoras, disse Koichi Sugisaki, estrategista macro do Morgan Stanley MUFG Securities.

"Uma situação em que esses investidores estão mantendo grandes riscos de taxas de juros é inerentemente instável, se não for totalmente perigosa", disse Sugisaki. "É como ter um 'magma' pronto para entrar em erupção a qualquer momento, caso algo o desencadeie."

Os bancos detinham 14,5% dos títulos no final do ano passado, enquanto as seguradoras detinham 15,6%. A participação estrangeira era de 11,9%.

Ansioso para aumentar as compras por parte de detentores domésticos estáveis, como os bancos, o governo está se preparando para introduzir novos títulos de taxa flutuante vinculados a taxas de juros de curto prazo para mitigar os riscos do aumento dos rendimentos dos títulos.

Ele também planeja expandir o escopo dos investidores elegíveis para comprar títulos do governo, permitindo que corporações sem fins lucrativos e empresas não listadas possam comprar.