Itália prende norte-americano por morte de mãe e filha em parque de Roma

Por Paolo Chiriatti

ROMA (Reuters) - A polícia italiana prendeu um cidadão norte-americano nesta sexta-feira em conexão com a morte de uma mulher e sua filha bebê, cujos corpos nus foram encontrados em um parque no centro de Roma.

O homem, que não foi identificado, foi preso na ilha grega de Skiathos, disse o promotor-chefe de Roma, Francesco Lo Voi, em uma entrevista coletiva.

O caso ganhou as manchetes na Itália desde que a mãe e sua bebê, que tinha menos de um ano, foram encontradas mortas no sábado em Villa Pamphili, o maior parque central de Roma.

Os promotores do caso disseram aos repórteres que ainda não conseguiram identificar a mãe ou a criança.

Jornais italianos noticiaram que a mãe e a criança também eram cidadãs norte-americanas, mas os promotores não confirmaram a informação.

Lo Voi disse que o homem preso declarou ser o pai da criança e que havia "fortes evidências" de que ele a matou, enquanto a causa da morte da mãe era menos clara.

O suspeito voou de Roma para Skiathos na quarta-feira, e seu DNA será examinado para determinar se ele é o pai, disse o promotor.

Ele foi preso com base em evidências, incluindo relatos de testemunhas e imagens de câmeras de vigilância. O fato de ele ter voado para a Grécia logo após ser visto com as vítimas "por si só não conta a seu favor", disse Lo Voi.

O promotor principal Giuseppe Cascini afirmou que o homem foi visto com a criança nos braços após o horário presumido da morte da mãe.

As evidências contra o suspeito eram particularmente fortes em relação à morte da criança, disse Cascini, mas o caso era "um provável duplo homicídio".

Os promotores agradeceram ao FBI dos EUA por sua ajuda na identificação do homem e às autoridades gregas por seu papel na prisão.

O homem, a mulher e a criança foram vistos juntos pela primeira vez na Itália em abril, e não havia registro de nenhum deles no país antes disso, disseram.

(Reportagem de Paolo Chiriatti; texto de Gavin Jones)