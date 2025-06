Israel lança novo ataque contra instalação de enriquecimento de urânio no Irã, relata TV estatal

Israel lançou um novo bombardeio nesta sexta-feira (13) contra a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irã, informou a televisão estatal iraniana.

"Há alguns minutos, o regime sionista atacou Natanz novamente", segundo a mídia estatal.

Por outro lado, a agência de notícias Mehr publicou um vídeo que mostra chamas e fumaça subindo do aeroporto de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, com a legenda: "Aeroporto de Tabriz neste momento".

Israel lançou ataques nesta sexta-feira contra quase 100 alvos no Irã, incluindo instalações nucleares e militares, e Teerã, a capital, em uma operação que a República Islâmica considera "uma declaração de guerra".

O Irã informou que os ataques custaram a vida do poderoso chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e do principal comandante desse exército ideológico iraniano, Gholam Ali Rashid, além de seis cientistas nucleares. O chefe do Estado-Maior, Mohamed Bagheri, também morreu, segundo a televisão estatal.

O ataque ocorre em um momento de impasse nas negociações iniciadas em abril entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear do Irã.

© Agence France-Presse