Israel fecha embaixadas ao redor do mundo após ataque ao Irã

COPENHAGUE/LONDRES (Reuters) - Israel está fechando suas embaixadas em todo o mundo e pediu aos cidadãos que fiquem alertas e não exibam símbolos judaicos ou israelenses em locais públicos, segundo declarações publicadas nos sites das embaixadas nesta sexta-feira, depois que Israel lançou ataques em larga escala contra o Irã.

As declarações afirmam que Israel não fornecerá serviços consulares e o país pede aos cidadãos que cooperem com os serviços de segurança locais caso se deparem com atividades hostis.

Não foi informado o prazo de fechamento das embaixadas. Uma pessoa que atendeu o telefone da embaixada em Berlim não forneceu mais detalhes.

"À luz dos acontecimentos recentes, as missões israelenses em todo o mundo serão fechadas e os serviços consulares não serão prestados", disse o comunicado.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira, disse que a Alemanha está intensificando a proteção de locais judeus e israelenses.

A segurança visível foi aumentada do lado de fora da Grande Sinagoga de Estocolmo, com uma van e um carro da polícia estacionados perto do prédio, disse uma testemunha à Reuters.

Mais cedo, Israel disse que havia atacado instalações nucleares e fábricas de mísseis no Irã e que havia matado uma série de comandantes militares no que poderia ser uma operação prolongada para impedir que Teerã construísse uma arma atômica.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o Irã havia provocado o ataque a si mesmo ao resistir às exigências dos EUA nas negociações para restringir seu programa nuclear e instou-o a fazer um acordo, "com os próximos ataques já planejados sendo ainda mais brutais".

(Reportagem de Louise Breusch Rasmussen, Matthias Williams, Ilze Filks, Riham Alkousaa e Kate Holton)