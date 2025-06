Israel atinge instalações nucleares e de mísseis do Irã e parece bloquear retaliação

Por Maayan Lubell e Parisa Hafezi e Steve Holland

JERUSALÉM/DUBAI/WASHINGTON (Reuters) - Israel lançou ataques em larga escala contra o Irã na sexta-feira, dizendo que tinha como alvo instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares no início de uma operação prolongada para impedir que Teerã construa uma arma atômica.

O Irã prometeu uma resposta dura e Israel disse que estava trabalhando para interceptar cerca de 100 drones lançados em direção ao território israelense em retaliação.

Mas, por volta das 5h (horário de Brasília), a mídia israelense informou que a ordem para que os cidadãos permanecessem perto de áreas protegidas havia sido suspensa, sugerindo que a maioria ou todos os drones haviam sido neutralizados.

O preço do petróleo deu um salto devido aos temores de ataques de retaliação em uma importante região produtora de petróleo, mas depois recuou um pouco.

Uma fonte de segurança israelense disse que os comandos do Mossad israelense haviam operado nas profundezas da República Islâmica antes do ataque e que a agência de espionagem e os militares israelenses lideraram uma série de operações secretas contra o conjunto de mísseis estratégicos do Irã.

Israel também estabeleceu uma base de drones de ataque perto de Teerã, acrescentou a fonte. Os militares disseram que realizaram um ataque em larga escala contra as defesas aéreas do Irã, destruindo "dezenas de radares e lançadores de mísseis terra-ar".

A mídia iraniana e testemunhas relataram explosões, inclusive na principal instalação de enriquecimento de urânio em Natanz.

O Corpo da Guarda Revolucionária de elite do Irã afirmou que seu principal comandante, Hossein Salami, morreu e a mídia estatal informou que a sede da unidade em Teerã havia sido atingida. Várias crianças foram mortas em um ataque a uma área residencial na capital, segundo eles.

"Estamos em um momento decisivo na história de Israel", disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em uma mensagem de vídeo gravada.

"Momentos atrás, Israel lançou a Operação Rising Lion, uma operação militar direcionada para reverter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel. Essa operação continuará por tantos dias quantos forem necessários para eliminar essa ameaça."

Ele alertou os israelenses de que eles podem ter que permanecer em abrigos por longos períodos.

Ao mesmo tempo, Israel limitou a capacidade de retaliação do Irã ao enfraquecer seriamente seus aliados do Oriente Médio desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023, assassinando os principais líderes do grupo militante palestino Hamas e do Hezbollah do Líbano.

Cerca de 200 caças israelenses participaram dos ataques, atingindo mais de 100 alvos no Irã, disse o porta-voz militar, general de brigada Effie Defrin.

Ele disse em um briefing online que Israel conseguiu confirmar que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, o comandante da Guarda Revolucionária e o comandante do Comando de Emergência do Irã foram todos mortos nos ataques.

Seis cientistas nucleares iranianos foram mortos, informou a mídia estatal iraniana.

A Agência Internacional de Energia Atômica disse que não houve aumento nos níveis de radiação na instalação nuclear de Natanz, citando informações fornecidas pelas autoridades iranianas.

O líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, disse em uma declaração que Israel havia "liberado sua mão perversa e sangrenta" em um crime contra o Irã e que receberia "um destino amargo para si mesmo".