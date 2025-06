Irã retalia, e Israel intercepta drones - acompanhe ao vivo - Israel lança ataque "preventivo" contra instalações nucleares do Irã após país ignorar advertências da ONU sobre programa nuclear.Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irã na madrugada desta sexta-feira (13/06), com o objetivo de desmantelar suas instalações nucleares, matando ao menos três dos chefes militares do país e seis cientistas nucleares de alto escalão. A ofensiva foi anunciada como o início de uma operação prolongada para impedir que Teerã construa uma arma bomba atômica.

O Irã iniciou sua retaliação logo em seguida e lançou mais de 100 drones em direção ao território israelense. Segundo o Exército de Israel, "todos os sistemas de defesa estão funcionando para eliminar as ameaças".

Os ataques desta sexta geraram temores de que as tensões entre os rivais, fortemente armados, se transformem numa guerra em grande escala no Oriente Médio.

Seis cientistas nucleares iranianos foram mortosAo menos seis cientistas nucleares do Irã foram mortos no ataque de Israel desta madrugada, segundo a imprensa local.

A agência de notícias estatal iraniana Tasnim listou os mortos como sendo: Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi.

Tehranchi era presidente da Universidade Islâmica Azad do Irã, e Abbasi é ex-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, segundo a agência de notícias AFP.

Irã chama ataque israelense de "declaração de guerra"Em carta endereçada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Irã chamou de "declaração de guerra" os ataques desta madrugada de Israel contra instalações militares e nucleares, e apelou ao órgão para que intervenha.

Membro permanente do Conselho, a Rússia disse que os ataques não foram provocados e violaram a carta das Nações Unidas. "Ataques militares não provocados contra um Estado soberano membro da ONU, seus cidadãos, cidades pacíficas e infraestrutura de energia nuclear são categoricamente inaceitáveis", disse o ministério russo do exterior em nota.

Israel diz ter situação "sob controle" após lançamento de 100 drones do IrãApós o Irã retaliar os ataques desta madrugada com o lançamento de 100 drones contra Israel, o exército israelense disse ter controlado a ameaça e interceptado a maioria dos drones.

"Temporariamente, a ameaça dos drones está sob controle, o que nos permite alertar os civis israelenses com antecedência suficiente para que se abriguem", disse um militar à agência de notícias EFE.

Por volta das 11h (horário local, 5h de Brasília), a população foi informada de que não era necessário permanecer perto dos abrigos.

Por volta das 3h (21h de quinta-feira em Brasília), fortes explosões foram ouvidas no centro de Teerã. Logo depois, sirenes de ataque aéreo soaram em Israel, enquanto o Ministério da Defesa israelense anunciava o lançamento de um "ataque preventivo" contra o Irã.

Além de alvos e instalações militares, Israel também alvejou cientistas nucleares e oficiais militares de alto escalão.

Israel alegou ter matado membros do Estado-Maior do regime iraniano e das forças de segurança no ataque: o general Mohammad Bagheri, comandante do Estado-Maior das Forças Armadas; o comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Hossein Salami; e o general Gholam Ali Rashid, chefe da base aérea de Khatam al-Anbiya.

