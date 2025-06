Irã informa à AIEA que instalações nucleares de Fordow e Isfahan foram atacadas (chefe da AIEA)

O Irã informou à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que as instalações nucleares de Fordow e Isfahan, no centro do país, foram impactadas pelos ataques israelenses, afirmou o chefe da organização nesta sexta-feira (13).

"As autoridades iranianas nos informaram sobre ataques em outras duas instalações, na usina de enriquecimento de combustível de Fordow e Isfahan", onde há uma "usina de conversão de urânio", disse o diretor-geral da AIEA, o argentino Rafael Grossi, durante um discurso em vídeo para o Conselho de Segurança da ONU.

