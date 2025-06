iPhone de cara nova: saiba o que muda com o iOS 26 e veja modelos em oferta

Esta semana aconteceu a WWDC 2025 (Worldwide Developers Conference), evento anual da Apple para desenvolvedores. O destaque foi a revelação do iOS 26, atualização que traz grandes mudanças visuais e algumas novas funções ao iPhone.

Ele também inaugura uma nova era na forma como a empresa organiza seus sistemas operacionais — o salto do atual iOS 18 direto para o iOS 26 faz parte de uma estratégia de unificação.

Por que iOS 26?

A Apple explicou que decidiu alinhar os números de versão dos seus sistemas operacionais, que agora serão: iOS 26 (iPhone), iPadOS 26 (iPad), macOS 26 (computadores Mac), watchOS 26 (Apple Watch), visionOS 26 (óculos Vision Pro) e tvOS 26 (Apple TV).

É uma jogada mais simbólica do que técnica, que sinaliza uma integração mais profunda entre os dispositivos da marca. Também alinha o número da versão do OS com o ano de adoção do novo software, a exemplo do que acontece na indústria automotiva, em que os carros lançados em determinado período já são "modelo" do ano seguinte.

Imagem: Divulgação/ Apple

O que realmente vai mudar para quem tem iPhone?

O iOS26 aposta em personalização e produtividade, incluindo uma série de recursos que usam inteligência artificial. Conheça os destaques:

1. Design repaginado

Esta é a maior mudança no design do iPhone desde 2013! Liquid Glass, ou "vidro líquido", é o nome que a Apple deu para uma nova linguagem visual, que simula um vidro. Os ícones dos aplicativos ficaram mais brilhantes e tridimensionais, em uma interface translúcida que refrata as cores ao redor. Alguns botões, que antes eram barras fixas, agora flutuam na tela, e as animações estão mais fluidas.

Exemplo de novos botões com efeito "Liquid Glass" Imagem: Apple

2. Tela de bloqueio

Na tela de bloqueio, o relógio se adapta à foto para ficar atrás do objeto, criando um efeito de profundidade, e aumenta e diminui de tamanho de acordo com a quantidade de notificações. Também existe uma nova maneira de transformar fotos comuns (2D) com um efeito 3D, no aplicativo Fotos, e você pode aplicá-lo à tela de bloqueio. Assim, o papel de parede se mexe conforme você movimenta o iPhone nas mãos.

Novo visual do iPhone com o iOS 26 Imagem: Reprodução

3. Tradução ao vivo

Os apps Mensagens, Telefone e FaceTime ganharam o recurso de tradução em tempo real. Durante ligações, uma voz traduzirá o que a outra pessoa está falando e vice-versa; nas mensagens, o texto traduzido fica como parte do balão da conversa, enquanto no FaceTime legendas aparecem durante a fala.

4. Interface da câmera

O app Câmera ganhou um visual mais limpo e direto ao ponto. O menu de ferramentas avançadas foi reorganizado e fica "escondido", para priorizar registros rápidos e espontâneos. Agora são apenas dois botões principais, Foto e Vídeo; para ver os outros, é preciso deslizar para os lados.

5. Inteligência visual

A Visual Intelligence consegue "ver" o que está aparecendo na tela do seu iPhone e sugerir ações e interações inteligentes com qualquer conteúdo. É possível pesquisar itens visualmente (como roupas ou objetos para comprar), extrair informações úteis (como datas e locais para criar eventos) e até fazer perguntas usando o Google ou o ChatGPT.

6. Mais funções no app de mensagens

Será possível personalizar o plano de fundo das conversas no serviço de troca de mensagens da empresa — inclusive, com uma imagem gerada pela Apple Intelligence. Além disso, vai dar para criar enquetes dentro dos chats, ter filtros de remetentes desconhecidos e conhecidos, e ver quando alguém está digitando algo. Assim, o app nativo ganha recursos que já conhecemos no WhatsApp.

7. Novo app de Jogos

O novo aplicativo "Games" é um hub para os jogos no iPhone, unificando jogos baixados da App Store, títulos do Apple Arcade e recursos sociais do Game Center em um só lugar. Também mostra novidades dos desenvolvedores, atividades dos amigos e desafios.

Meu iPhone vai receber o iOS 26?

O iOS 26 já está disponível em beta para testes, e a versão final chegará em meados de setembro, com o lançamento da próxima geração de iPhones>.

Confira todos modelos que vão receber a atualização:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

IPhone SE (3ª geração)

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

IPhone SE (2ª geração)

iPhone 11, 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

É importante ressaltar que os recursos da Apple Intelligence, que dependem de maior poder de processamento, estarão disponíveis apenas nos aparelhos mais novos: linha iPhone 16 (todos os modelos), iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Modelos com Apple Intelligence

