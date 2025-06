Inter Miami de Messi abre em casa a Copa de Clubes contra o Al Ahly do Egito

Que comece a festa. Jogando em casa, o Inter Miami estreia neste sábado (14) na Copa do Mundo de Clubes da Fifa contra o Al Ahly do Egito, num torneio em que o craque argentino Lionel Messi e seus companheiros tentarão brilhar entre a elite do futebol mundial.

O clube da Flórida, fundado em 2018, viverá outra etapa importante de sua história quando a bola rolar no Hard Rock Stadium, em Miami, a partir das 21h00 (horário de Brasília), diante de 65 mil espectadores.

Convidado pela Fifa para participar do torneio como equipe anfitriã, o Inter tem diante de si uma oportunidade para se mostrar ao mundo do futebol além da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos.

O projeto, liderado pelo empresário americano Jorge Mas e o ex-jogador inglês David Beckham, tem como objetivo se transformar em um fenômeno global após a revolução que gerou a contratação de Messi em 2023.

E que melhor ocasião para fazer isso do que um torneio com superpotências como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Chelsea, Boca Juniors, River Plate e Flamengo?

Mas antes de mirar no topo, é preciso dar o primeiro passo, neste caso, o jogo contra o Al Ahly.

O time egípcio, treinado pelo espanhol José Riveiro, não tem nenhuma grande estrela, mas conta com a experiência internacional que falta ao Inter Miami, com 12 títulos da Liga dos Campeões africana.

- Monstro competitivo -

O Inter chega confiante após duas goleadas sobre Montreal (4 a 2) e Columbus Crew (5 a 1) na MLS, que encerraram uma sequência de resultados negativos.

O time do técnico argentino Javier Mascherano vem tendo um desempenho irregular na temporada, principalmente na defesa, o que resultou em derrotas dolorosas, como os 3 a 0 sofridos no clássico contra o Orlando.

Mas em tempos de dúvidas, é só contar com o brilho de Messi.

O astro argentino, prestes a completar 38 anos, continua sendo um monstro competitivo. Só nos últimos três jogos da equipe na MLS, foram cinco gols marcados e três assistências.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro também tentará mostrar serviço um ano antes da Copa do Mundo, na qual a Argentina chegará como campeã e Messi poderá se tornar o primeiro jogador da história participar de seis edições do torneio.

Seus ex-companheiro de Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez, também serão importantes para elevar o nível da equipe em um elenco com jovens promessas, como o americano Benjamin Cremaschi e venezuelano Telasco Segovia.

Contra o Al Ahly, o Inter Miami não pode falhar se não quiser se complicar na luta por uma vaga nas oitavas de final

Além do time egípcio, o grupo A terá outros dois adversários difíceis: o Palmeiras e o Porto.

- Escalações prováveis:

Inter Miami: Óscar Ustari - Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, David Martínez, Noah Allen - Tadeo Allende, Benjamin Cremaschi, Sergio Busquets, Telasco Segovia - Lionel Messi, Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Al Ahly: Mohamed El Shenawy - Mohamed Hany, Achraf Dari, Mostafa El Aash, Karim El Debes - Marwan Attia, Emam Ashour, Mohamed Ali Ben Romdhane, Taher Mohamed - Achraf Bencharki, Nejc Gradišar. Técnico: José Riveiro.

gma/raa/ma/cb/dd

© Agence France-Presse