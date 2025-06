Homenageado do ano, Brasil busca romper barreira dos 100 leões em Cannes

O Festival Internacional de Criatividade de Cannes, principal evento da indústria de publicidade mundial, chega à sua 72ª edição em 2025.

O que é o Cannes Lions?

Com início marcado para segunda-feira (16), o festival, considerado o principal evento do setor publicitário no mundo, é dividido em três áreas: a premiação das melhores campanhas de marketing do ano, uma série de painéis e debates e uma extensa área de networking e relacionamento.

Com curadoria da GoAdMedia, o blog UOL para Marcas publicou um guia para quem quer saber mais sobre o evento. Baixe aqui.

Os cases inscritos por agências e anunciantes do mundo serão julgados em 29 áreas (veja abaixo quando serão anunciados os vencedores).

No ano passado, o Brasil foi o 2º país mais premiado no evento, com 92 leões (como são conhecidos os troféus). Em primeiro lugar ficaram as agências norte-americanas, que conquistaram 234 troféus.

No ano passado, as empresas brasileiras inscreveram mais de 2 mil campanhas, em um investimento superior a R$ 10 milhões. Os números de inscrições deste ano ainda não foram divulgados.

A expectativa para este ano é manter um lugar entre os 3 primeiros colocados entre os países mais premiados - e, se possível, voltar a barreira dos 100 leões: em 2018, o país alcançou a marca de 101 troféus conquistados.

O recorde é de 115, alcançado em 2013. Deste então, a organização do festival diminuiu o número de prêmios, o que torna o recorde quase impossível de ser batido.

Confira os destaques do evento deste ano:

Homenagem ao Brasil

A organização do evento adicionou mais um troféu à sua (já extensa) lista de premiados: decidiu criar o 'Creative Country of the Year' e homenagear o Brasil 'por seu comprometimento com a criatividade e desempenho excepcional no Cannes Lions'.

Como recompensa, o país será tema de diversos eventos comemorativos, mais de 10 palestras especiais e uma homenagem a Washington Olivetto, nome mais importante da história da publicidade brasileira, falecido ano passado.

Já no primeiro dia o evento, o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta levará um trio elétrico para as ruas de Cannes, com patrocínio da FilmBrazil e apoio da Globo, parceria oficial do Cannes Lions neste ano.

Premiações dia a dia

São 30 categorias - 29 delas com julgamentos das melhores campanhas, com os anúncios dos vencedores divididos nos cinco dias do festival. Confira:

Segunda-feira (16): Pharma Lions, Health & Wellness Lions, Print & Publishing Lions, Outdoor Lions e Audio & Radio Lions.

Pharma Lions, Health & Wellness Lions, Print & Publishing Lions, Outdoor Lions e Audio & Radio Lions. Terça-feira (17): Industry Craft Lions, Digital Craft Lions, Film Craft Lions, Design Lions, Entertainment Lions, Entertainment Lions for Gaming, Entertainment Lions for Music e Entertainment Lions for Sport.

Industry Craft Lions, Digital Craft Lions, Film Craft Lions, Design Lions, Entertainment Lions, Entertainment Lions for Gaming, Entertainment Lions for Music e Entertainment Lions for Sport. Quarta-feira (18): Creative B2B Lions, Creative Data Lions, Social & Influencer Lions, Direct Lions, Media Lions e PR Lions.

Creative B2B Lions, Creative Data Lions, Social & Influencer Lions, Direct Lions, Media Lions e PR Lions. Quinta-feira (19): Brand Experience & Activation Lions, Creative Business Transformation Lions, Creative Commerce Lions, Creative Effectiveness Lions, Creative Strategy Lions, Innovation Lions & Luxury e Lifestyle Lion.

Brand Experience & Activation Lions, Creative Business Transformation Lions, Creative Commerce Lions, Creative Effectiveness Lions, Creative Strategy Lions, Innovation Lions & Luxury e Lifestyle Lion. Sexta-feira (20): Film Lions, Titanium Lions, Sustainable Development Goals Lions e Glass: The Lion for Change.

Segundo o veículo especializado Meio & Mensagem, as agências brasileiras mais premiadas na história do festival são AlmapBBDO (com 276 troféus), Ogilvy (158 leões), DM9 (153), VML (129) e Africa Creative (122).

Os primeiros finalistas

Todos os anos, a organização divulga o 'shortlist' de algumas categorias. Neste ano, já há campanhas brasileiras entre as finalistas:

Em Titanium (a principal ideia do festival), uma das escolhidas foi o case 'Pedigree Caramelo', da agência AlmapBBDO para Pedigree.

Já em Glass, categoria que premia ações contra desigualdade e violência de gênero, são quatro as campanhas brasileiras entre as finalistas:

Principais destaques no conteúdo

O Cannes Lions deste ano terá cinco trilhas de conteúdo: Innovation Unwrapped, The Creativity Toolbox, Creative Impact, Talent and Cultures e Insights and Trends.

Figurinhas já carimbadas como Marc Pritchard, da P&G, Martin Sorrel, da S4 Capital e Nick Law, da Accenture Song, estarão no palco do Théâtre Debussy, principal palco do Cannes Lions.

O festival desse ano também terá debates com a presença de nomes como o apresentador Jimmy Fallon, da atriz Reese Whiterspoon e da tenista Serena Williams.

