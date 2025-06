Hamas diz que Irã 'está pagando o preço' por apoiar militantes de Gaza

O grupo islâmico palestino Hamas disse que o Irã, seu aliado estratégico, está "pagando o preço" por apoiar grupos militantes em Gaza em sua luta de décadas contra Israel, depois que Israel lançou ataques em grande escala na sexta-feira contra o Irã.

Os líderes do Hamas agradeceram repetidamente ao Irã por seu apoio militar e financeiro ao grupo na luta contra Israel, inclusive durante a guerra em curso que eclodiu em outubro de 2023.

"O Irã está pagando hoje o preço por suas posições firmes em apoio à Palestina e sua resistência, e sua adesão à decisão nacional independente", disse o Hamas em um comunicado.

Teerã prometeu retaliação pelo ataque de Israel na madrugada contra as instalações militares e nucleares iranianas, que matou vários comandantes importantes. Israel disse que estava trabalhando para interceptar 100 drones que foram lançados pelo Irã, mas que não chegaram a Israel.

O porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, disse em uma postagem no Telegram mais tarde na sexta-feira que o grupo estará ao lado do Irã em seu conflito contra Israel.

"O inimigo sionista está completamente iludido se pensa que esses ataques traiçoeiros podem minar as frentes de resistência ou estabilizar os pilares dessa frágil entidade na região", afirmou ele.

"Pelo contrário, ele continua a cometer sucessivos erros estratégicos que o levarão mais perto de sua inevitável morte, se Deus quiser."