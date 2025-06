Governo italiano diz que polícia não sabe onde está Carla Zambelli

O governo da Itália afirmou hoje que não sabe onde está a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). A declaração foi feita pela vice-ministra do Interior, Wanda Ferro, em resposta à interpelação parlamentar do deputado Angelo Bonelli, líder da Aliança Verde e de Esquerda e do Movimento Europa Verde.

O que aconteceu

Nome de Zambelli não constava como procurado nos bancos de dados nacionais ou internacionais da polícia quando a deputada chegou à Itália, disse a vice-ministra. Segundo Ferro, a parlamentar brasileira desembarcou no aeroporto de Fiumicino, em Roma, no dia 5 de junho, às 11h40, em um voo vindo de Miami, utilizando passaporte italiano. Porém, o alerta vermelho da Interpol só foi publicado às 16h24 daquele mesmo dia, horas depois da chegada de Zambelli, justificou. "Essa defasagem de tempo não permitiu à polícia italiana executar qualquer medida de detenção", declarou.

"As investigações estão em andamento, mas até agora não foi possível localizar a sra. Zambelli", afirmou. "As apurações prosseguem em colaboração com as autoridades brasileiras, e os dados já foram compartilhados com a Procuradoria de Roma."

A resposta revoltou o deputado Bonelli, que acusou o governo de omissão deliberada. O político de esquerda classificou a situação como "absurda e inaceitável" e afirmou que o governo italiano já sabia da chegada de Zambelli ao país antes mesmo da publicação do alerta da Interpol. Em maio, a parlamentar do PL foi condenada a 10 anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A decisão foi por unanimidade na Primeira Turma do STF (5 a 0).

"Esta resposta do governo é absurda e inaceitável", disse Bonelli ao UOL. "O governo italiano sabia que Zambelli estava chegando a Roma, não apenas porque estava escrito em todos os jornais, mas porque eu havia informado o governo 36 horas antes de sua chegada à Itália."

Segundo o deputado, o governo permitiu a fuga porque não monitorou a brasileira. "O governo italiano é responsável pelo ocorrido. Eles deixaram uma pessoa procurada escapar e agora dizem que não sabem onde ela está. É uma vergonha para o país. Mas outra notícia grave é que os filhos de Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos obtiveram a cidadania italiana", disse.

Bonelli, durante a réplica no Parlamento, acusou o governo de Giorgia Meloni de acobertar Zambelli por razões ideológicas e diplomáticas. Segundo ele, é evidente o vínculo político entre a Lega, partido da base governista italiana, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual Zambelli foi uma das principais aliadas. "A Itália não pode se tornar o paraíso dos golpistas e criminosos internacionais. O mundo sabe, o governo brasileiro sabe, que o governo italiano permitiu a entrada de Zambelli sem qualquer monitoramento."

O parlamentar também destacou a disparidade no tratamento dado a jovens imigrantes de segunda geração na Itália. "Colocam vigilância até em meninos filhos de imigrantes. E quando chega uma procurada internacional, dizem que não sabem onde está? Isso é escandaloso", afirmou.

A condenação no STF

STF rejeitou os recursos da defesa de Zambelli por unanimidade na semana passada. Agora, caso seja detida, a prisão já não é mais preventiva e vai contar para o cumprimento da pena. Segundo a denúncia, a parlamentar contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Moraes, assinado por ele mesmo.

Ministério da Justiça enviou ao Itamaraty o pedido de extradição da deputada licenciada, após determinação de Moraes, do STF. "O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu do Supremo Tribunal Federal a documentação com o pedido de extradição de Carla Zambelli Salgado de Oliveira", disse a pasta em nota, ontem. "O DRCI (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional) verificou a conformidade do pedido com o Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália."

Advogado deixou o caso momentos após a deputada anunciar que tinha deixado o país. Em nota enviada à imprensa, Daniel Bialski disse que foi apenas "avisado" sobre a viagem de Zambelli e que deixaria o cargo "por motivos de foro íntimo".