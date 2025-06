Gilson Machado, preso pela PF, tinha show marcado no São João de Caruaru

Preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira, 13, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado se apresentaria com sua banda no São João de Caruaru, uma das maiores festas juninas do Nordeste, no dia 24 deste mês.

O ex-ministro, de 57 anos, é sanfoneiro e já gravou com nomes como Zé Ramalho. A banda de forró em que atua, Brucelose, foi formada por ele na década de 1990. O nome do grupo é o de uma doença bacteriana que atinge animais do campo.

No ano passado, a banda tocou em diversos eventos de São João pelo Nordeste, incluindo Caruaru. "Show de número 3.203 na carreira e a 59ª vez que tocamos no período junino aqui, na Capital do Forró!", escreveu o perfil da banda nas fotos do show.

Segundo o Portal da Transparência do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), a Fundação de Cultura, Turismo e Esporte de Caruaru já empenhou R$ 120 mil correspondentes ao cachê da banda de Machado, para a apresentação do final do mês.

A prisão do ex-ministro ocorreu nesta manhã, em Recife. Segundo a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele tentou obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), sair do Brasil.

A investigação começou nesta quarta-feira, 11, e o inquérito tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal (STF), sob a condução do ministro Alexandre de Moraes. Quando a informação veio a público, o ex-ministro negou as acusações e alegou que só entrou em contato com o consulado português em maio para ajudar o pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães, a renovar o passaporte.