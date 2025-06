Ex-ministro diz que pediu passaporte português para seu pai, não para Cid

O ex-ministro do Turismo de Bolsonaro Gilson Machado (PL-PE) negou ter tentado tirar passaporte português para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ele afirma ter ligado para o consulado de Portugal para pedir um passaporte para o seu próprio pai.

O que aconteceu

Machado deu as declarações quando chegava ao IML (Instituto Médico Legal) no Recife. Preso nesta sexta-feira (13), ele seguirá para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, após o exame de corpo de delito.

"Não estive em nenhuma embaixada ou consulado", disse o ex-ministro. "Apenas pedi um passaporte para o meu pai, por telefone, aqui no consulado português no Recife, no qual ele foi no outro dia. Ele tem 85 anos e, no outro dia, foi ao consulado com o meu irmão. E, se ele não recebeu, está para receber a renovação do passaporte português", afirmou.

Machado alegou que as ligações que ele fez ao consulado comprovarão sua versão. "É só pegar as ligações de quando eu falei com o consulado, e o áudio que eu peguei com a funcionária de lá", disse.