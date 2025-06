George Russell domina 2ª sessão de treinos livres do GP do Canadá de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) dominou a segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, disputada nesta sexta-feira (13) no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Russel marcou o tempo de 1min12s123 e superou em 28 milésimos o também britânico Lando Norris (McLaren). Seu companheiro de Mercedes, o novato italiano Kimi Antonelli, foi o terceiro.

O tailandês Alexander Albon (Williams) terminou em quarto, seguido pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e pelo líder do campeonato de pilotos, o australiano Oscar Piastri (McLaren).

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), que horas antes havia sido o mais rápido na primeira sessão, foi apenas o nono colocado, à frente do neo-zelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que fechou o Top 10.

O espanhol Carlos Sainz (Williams) foi o sétimo, enquanto o heptacampeão Lewis Hamilton foi o oitavo. Seu companheiro de Ferrari, o monegasco Charles Leclerc, não participou da sessão porque os mecânicos da escuderia não conseguiram recuperar seu carro a tempo, após o acidente sofrido no primeiro treino.

Por sua vez, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) melhorou três posições em relação à primeira sessão e terminou em 13º.

Ficou claro que a McLaren estava adotando uma abordagem comedida para o fim de semana, ao testar a asa dianteira e a suspensão atualizadas.

Resta saber se a Mercedes, ou alguma outra equipe do grid, representará uma ameaça real às McLaren de Norris e Piastri.

Para Russell, que foi pole position no GP do Canadá do ano passado, foi o mais rápido pela primeira vez em um treino livre este ano, em um circuito onde as Ferrari são reverenciadas.

- Pressão na Ferrari -

Tudo isso aumentou a pressão sobre a tradicional escuderia italiana e Hamilton, enquanto as especulações aumentam e o chefe da equipe, Fred Vasseur, rebateu histórias "estúpidas" que ameaçavam minar a temporada ferrarista.

Russell marcou a volta mais rápida logo no início, antes do canadense Lance Stroll bater no muro na curva 7 e danificar as rodas dianteiras da sua Aston Martin. Seu engenheiro de corrida, Gary Gannon, pediu que ele parasse e estacionasse, encerrando a sessão.

Com as condições melhorando, Norris, com pneus médios, encontrou seu ritmo para chegar à liderança antes de Albon e, em seguida, Russell assumiu o controle, com um tempo oito décimos mais rápido do que o de sua volta da pole position no ano passado.

Já Verstappen expressou frustração com a dirigibilidade de sua Red Bull.

"O carro está pulando loucamente na traseira", disse ele, uma reclamação semelhante à de Hamilton, que relatou a seu engenheiro pelo rádio que "a traseira continua balançando".

De volta a um de seus circuitos favoritos, onde divide o recorde de sete vitórias com Michael Schumacher, Hamilton mostrou ritmo para subir para o segundo lugar, atrás de Russell, que sempre melhorava, com pneus médios.

Mas as duas McLaren logo entraram para o top 10 aproveitando as novas atualizações, com Norris subindo para o segundo lugar, mas a Mercedes, com Russell na liderança e Antonelli em terceiro, parecia ter mais força a 15 minutos do fim.

Quando as equipes começaram as sessões de treino, havia 17 pilotos separados por um segundo, do primeiro até a Alpine do argentino Franco Colapinto ? uma evidência clara de que uma disputa acirrada no fim de semana.

No sábado, os pilotos voltam à pista para a terceira e última sessão de treinos livres do GP do Canadá, antes do treino de classificação, que definirá o grid de largada da corrida de domingo, a partir das 17h00 (horário de Brasília).

-- Segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:12.123 (33 voltas)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:12.151 (32)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:12.411 (33)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:12.445 (36)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:12.458 (31)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:12.562 (32)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:12.631 (37)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.653 (34)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:12.666 (31)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.751 (30)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.799 (31)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:12.874 (34)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:12.896 (32)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:12.914 (33)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:12.939 (35)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:13.080 (36)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:13.175 (33)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:13.898 (33)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 0.000 ( 2)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 0.000

str/ea/cb/rpr

© Agence France-Presse